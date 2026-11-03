OSIGURANJE MOŽE DA POKRIJE RATE: Pomoć u slučaju nevoljnog gubitka posla, privremene sprečenosti za rad i smrti osiguranika usled nezgode

GRAĐANI koji uzimaju kredit u banci često dobijaju ponudu za dodatno osiguranje koje bi trebalo da im olakša otplatu obaveza ukoliko se nađu u nepredviđenim životnim okolnostima.

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Ovakve polise najčešće obuhvataju rizike poput nevoljnog gubitka posla, privremene sprečenosti za rad i smrti osiguranika usled nezgode. Međutim, obim zaštite razlikuje se u zavisnosti od banke, osiguravajuće kuće i konkretnih uslova ugovora.

U slučaju nevoljnog gubitka zaposlenja, osiguranje može da preuzme plaćanje određenog broja mesečnih rata kredita. Slično tome, ukoliko je klijent privremeno sprečen da radi zbog bolovanja, polisa može da obezbedi pokriće tokom perioda odsustva, ukoliko su ispunjeni propisani uslovi.

Pojedine polise obuhvataju i smrt osiguranika usled nezgode. U takvoj situaciji osiguravajuće društvo može da izmiri preostali dug po kreditu, čime se finansijsko opterećenje ne prenosi na porodicu u obimu koji bi inače postojao.

Osiguranje ne pokriva svaki slučaj

Iako može da pruži značajnu finansijsku sigurnost, osiguranje kredita ne znači da će osiguravajuća kuća automatski preuzeti otplatu čim klijent ostane bez prihoda.

Na primer, gubitak zaposlenja mora da odgovara uslovima navedenim u polisi, a može postojati i ograničenje u broju mesečnih rata koje osiguranje pokriva. Isto važi i za privremenu sprečenost za rad, gde je važno proveriti okolnosti pod kojima se aktivira zaštita.

Narodna banka Srbije ukazuje na to da banke mogu da ponude osiguranje kao dodatnu uslugu uz kredit, ali i da zahtevaju odgovarajuću polisu kao uslov za odobravanje zajma ili primenu određenih uslova.

Ukoliko je osiguranje obavezno za dobijanje kredita ili povoljnijih uslova, klijent ipak ima mogućnost da uporedi ponude različitih osiguravajućih društava. Banka je dužna da prihvati i polisu drugog osiguravača ako ona pruža isti nivo pokrića.

Šta proveriti pre potpisivanja?

Pre nego što prihvate ponudu banke, građani bi trebalo pažljivo da pročitaju uslove osiguranja i obrate pažnju na nekoliko važnih stavki.

Najpre treba proveriti koji su rizici obuhvaćeni polisom, koliko mesečnih rata osiguranje može da pokrije i kolika je premija koju klijent plaća. Jednako je važno utvrditi koje su situacije izuzete iz osiguranja, odnosno u kojim slučajevima osiguravajuća kuća neće preuzeti obaveze.

Tek kada uporedi cenu polise sa obimom zaštite koju dobija, korisnik može realno da proceni da li mu dodatno osiguranje pruža odgovarajuću finansijsku sigurnost.

(Kamatica)

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