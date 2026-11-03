SKOČILA CENA NAFTE: Najnovije vesti sa tržišta

EVROPSKI berzanski indeksi su danas u uglavnom u padu, cena nafte Brent je porasla na više od 106 dolara po barelu nakon novog američkog napada na iransku teritoriju, dok tržišta procenjuju gubitke u američkom tehnološkom sektoru i njihov uticaj na evropske kompanije i istovremeno čekuju izbore za Kongres u Sjedinjenim Američkim Državama koji bi mogli da utiču na politiku Vašingtona prema Teheranu i globalna kretanja cena energenata.

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Cena nafte Brent je u 9.30 sati porasla za 1,71 odsto na 106,615 dolara po barelu, a lake američke nafte WTI za 1,41 odsto na 97,737 dolara.

Američka vojska izvela je napade na iransko ostrvo Kešm u Ormuskom moreuzu, izjavio je američki zvaničnik, što je podstaklo rast cena nafte, preneo je Rojters.

Nafta Brent je u prethodnoj sesiji pala za čak sedam odsto zbog naznaka smirenja tenzija, ali se nakon nove eskalacije vratila rastu.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 95,000 evra za megavat-sat, odnosno oko 997 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Rekordna cena prirodnog gasa na evropskoj berzi TTF iznosila je oko 345 evra po MWh i zabeležena je 7. marta 2022. godine, neposredno nakon početka rata u Ukrajini.

Prema podacima sa berzi, nemački indeks DAX pao je za 0,97 odsto, francuski CAC 40 za 0,59 odsto, britanski FTSE 100 za 0,45 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,91 odsto, dok je moskovski MOEX porastao za 1,05 odsto.

Najveći pritisak na evropska tržišta dolazio je iz tehnološkog sektora, koji je oslabio dva odsto, pod pritiskom neubedljivih rezultata američkih firmi.

Investitori preispituju ulaganja u veštačku inteligenciju nakon razočaravajućih poslovnih rezultata velikih američkih tehnoloških kompanija koje pružaju usluge računarstva u oblaku.

Pojavila se i zabrinutost da su očekivanja od razvoja veštačke inteligencije prethodnih godina dovela do previsokog vrednovanja akcija u ovom sektoru.

Dodatni razlog za oprez bila je prognoza kompanije Epl o bruto profitnoj marži za ključno praznično tromesečje, na koju negativno utiču rastući troškovi memorijskih čipova.

Nasuprot opštem trendu, akcije nemačkog Bajera porasle su šest odsto, nakon što je kompanija podigla prognozu profita za 2026. godinu.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,11993 dolara.

Cena zlata je pala na 3.908,28 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 6,0626 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak porastao za 0,41 odsto na 51.983,98 poen, S&P 500 je pao za 0,51 odsto na 7.541,40 poena, a kompozitni Nasdak za 1,07 odsto na 25.164,32 poena.

(Tanjug)