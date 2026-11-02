EVROPA ULAZI U ZIMU RANJIVIJA NEGO IKAD: Stiglo ozbiljno upozorenje
NIVO zaliha gasa u evropskim skladištima pao je na najniži nivo u poslednjih 15 godina, zbog čega Evropa ulazi u zimski period manje pripremljena nego inače, izjavio je generalni direktor kompanije „Ekvinor“ Anders Opedal.
-Zalihe gasa u evropskim skladištima su na najnižem nivou u poslednjih 15 godina. To znači da Evropa ulazi u zimsku sezonu ranjivija nego inače, posebno ukoliko nastupi hladno vreme, rekao je Opedal.
On je pozvao na pažljivo praćenje situacije sa isporukama gasa, između ostalog iz Katara i Sjedinjenih Američkih Država, kao i na uzimanje u obzir rizika od zaoštravanja konkurencije za energente između SAD i Azije.
Prema rečima direktora „Ekvinora“, kompanije nastoje da zaključuju dugoročne ugovore.
On je objasnio da, uporedo sa ulaganjima u energetsku tranziciju i obnovljive izvore energije, evropski partneri shvataju da prirodni gas još dugo neće imati alternativu, zbog čega nastoje da obezbede dovoljne količine ovog energenta do završetka energetske tranzicije.
(sputnikportal.rs)
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