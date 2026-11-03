Tajna operacija Partizana: Šefe, ne izlazimo odavde dok ne pristaneš!

Kako su crno-beli došli do Stanojevića?

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Povratak Aleksandra Stanojevića u Humsku dogovoren je munjevito, "Novosti" su tada ekskluzivno objavile da se vratio u Partizan, a samo noć pre konačnog "da" odvijala se tajna operacija.

Radosav Petrović, sportski direktor crno-belih, do detalja je opisao pregovore i razgovore sa Markom Nikolićem i samim Stanojevićem:

- Ja sam pozvao Saleta i on mi je rekao: 'Jao, pa ne, Raćo... Treba vam sveža krv, treba vam novo ime, novo lice, ljudi su željni... Vraćam se četvrti put, pritom način na koji sam otišao poslednji put, ne bih voleo.' ... Pričali smo taj isti dan sa Markom Nikolićem, Marko nam je rekao: 'Sedite sa njim i ne puštajte ga dok ne prihvati. On je rešenje u ovom trenutku za vas idealno, iz 1000 razloga koje sam već nabrojao.'

Petrović je, u razgovoru za "Superindirektno", potom dodao

- Onda smo se Danko i ja sreli sa Saletom... I kad smo došli, ja sam mu rekao: 'Šefe, ne izlazimo odavde dok ne pristaneš.' I on je rekao: 'Pa znam, zato sam i došao. Kad si me pozvao danas, prvo sam bio negativan... ali kad si me pozvao, zaboleo me stomak i znao sam kad dođem ovde da ću prihvatiti.' I onda, to je bilo to. O ugovoru, o plati, pričali smo dva minuta, on je rekao: 'Ne zanima me to, ne zanimaju me dugoročni planovi niti ih mi pravimo.'

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.