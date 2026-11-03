MANDARINE POSTAJU OMILJENO VOĆE: Postoji nekoliko jednostavnih znakova koji mogu da pomognu da izaberete slatke

ČIM stignu hladniji dani, mandarine postaju omiljeno voće. Ipak, sigurno vam se dogodilo da kupite punu kesu mandarina, a onda se razočarate kada ih probate, jer su suve ili previše kisele.

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Dobra vest je da postoji nekoliko jednostavnih znakova koji mogu da vam pomognu da izaberete slatke mandarine.

Kada birate mandarine, pogledajte njihovu koru. Plodovi ujednačene narandžaste boje su zreliji.

Zatim mandarinu uzmite u ruku. Ako je teža nego što biste očekivali s obzirom na njenu veličinu, moguće je da sadrži više soka. Lagani plodovi mogu biti isušeni i imati manje sočnog mesa.

Birajte mandarine čija je kora sveža, elastična i bez većih oštećenja. Izbegavajte plodove koji su vidljivo naborani, previše mekani ili imaju oštećena mesta, jer to može ukazivati na gubitak svežine.

Pomirišite mandarinu pre nego što je stavite u kesu. Svež, prijatan citrusni miris je znak zrelosti, dok plodovi bez izraženog mirisa ponekad imaju slabiju aromu.

Ako želite mandarine bez koštica, obratite pažnju na sortu. Klementine su poznate po tome što imaju malo koštica ili ih uopšte nemaju, dok ih druge sorte mogu sadržati više.

(Alo)

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