Otkriveno kolika je najveća plata u Partizanu

Takođe, vredi pomenuti da je provizija za agente zacementirana

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Sportski direktora Partizana, Radosav Raća Petrović, javno je otkrio kakvo je finansijsko stanje u Humskoj, ali i o narednim planovima kluba!

Gostujući u podkastu "Superindirektno", Petrović je govorio o platama prvotimaca, menadžerskim provizijama i strategiji sa igračima koji su na pozajmici

- Ako gledamo isključivo finansijski, možemo da kažemo da je klub siromašan, ali da mirno spava u ovom trenutku. Što se plata tiče, od kad sam ja došao u klub, plate u Partizanu se isplaćuju praktično u dan... igračima, stručnom štabu, radnoj zajednici, stipendije u omladinskoj školi, sve se plaća u dan. Najveća plata je, ne znam, 20.000 evra, i to ima nekolicina igrača. I to je na natezanje, oko svakog igrača je bilo cepanje dlake na pola kad je plata u pitanju - rekao je Petrović i dodao:

- Upravni odbor je već jasno definisao od samog početka: provizija u Partizanu za agente je 8 odsto i to je cementirano, od toga se ne odstupa. Dovodimo igrače na pozajmicu sa opcijom: Kojzekova otkupna klauzula je, da te ne slažem, mislim da je dva miliona. Mi sad možemo, na primer, da otkupimo njega na zimu za dva miliona i da ga prodamo... Priča se o cifri od četiri-pet, a mi verujemo da može da vredi više. Znači mi praktično za šest meseci možemo da zaradimo 2-3 miliona na njemu.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.