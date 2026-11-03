Idol navijača, oborio rekord star 103 godine: Ko je bio fudbaler koji je umro posle sudara na centru terena?

Tragične vesti...

Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Španski fudbal doživeo je nezapamćen šok! Vest o tragičnoj smrti Hesusa de Migela (30), napadača Tenerifa, ostavila je sportsku javnost u neverici. Fudbaler je preminuo u bolnici od posledica teških povreda glave zadobijenih tokom prvenstvene utakmice.

Kobni trenutak dogodio se u ponedeljak uveče, u samom finišu meča između Tenerifa i Andore. De Migel je krenuo na jednu loptu, kada je došlo do stravičnog sudara sa gostujućim golmanom Hesusom Ovonom. Napadač je istog trenutka ostao bez svesti na travi stadiona „Eliodoro Rodrigez Lopez“. Lekarske službe su brzo reagovale, hitno je prebačen u Univerzitetsku bolnicu „Nuestra Senjora de Kandelarija“, ali mu, nažalost, nije bilo spasa – tokom noći došlo je do naglog pogoršanja neurološkog stanja, a u utorak ujutru u 8.00 časova lekari su konstatovali smrt.

Fudbalski radnik, borac bez mane i straha i čovek koji je do svakog uspeha došao težim putem – tako bi se u najkraćem mogao opisati Hesus de Migel, u fudbalskim krugovima poznat i po nadimku „Demi“.

Rođeni Madriđanin, visok skoro 190 centimetara, igrao je na poziciji klasičnog centralnog napadača, a odlikovala ga je izuzetna igra levom nogom, snaga u skoku i neverovatan osećaj za gol u šesnaestercu.

Ipak, De Migel nije bio zvezda rođena pod svetlima reflektora Primere. Njegov put bio je tipična priča „radničke klase“ španskog fudbala.

Ponikao je u omladinskoj školi Leganesa, a seniorski zanat pekao u niželigašima poput Internasionala iz Madrida, Fuenlabrade, Union Adarvea i Navalkarnera. Svuda je ostavljao srce na terenu, gradeći reputaciju napadača protiv koga nijednom štoperu nije prijatno da igra.

🔵⚪️ | Crushing tackle by Owono on Jesús de Miguel that sets off all the alarms. 🇪🇸👀 🙏🏼 Wishing Jesús a speedy recovery and hoping it’s just a scare 🏟️ Tenerife - Andorra The keeper needs to be arrested such a silly tackle https://t.co/bIGPpjAAmd — Yamal (@RLYamal_10) November 3, 2026

Pravi uzlet počeo je u leto 2021. kada je prešao u Unionistas iz Salamanke (postigao 12 golova), da bi potom potpisao za Kasteljon. Tamo je postao heroj kluba – u sezoni 2023/24. postigao je 16 golova i bio ključni faktor istorijskog plasmana Kasteljona u Segundu (drugu ligu Španije). Ukupno je za taj tim postigao 25 pogodaka.

Kruna njegove karijere dogodila se na Kanarskim ostrvima. U julu 2025. godine potpisao je za Tenerife, klub sa ogromnom tradicijom koji je tada tavorio u trećem rangu (Primera RFEF).

Ono što je De Migel uradio po dolasku na ostrvo ušlo je u klupske anale. Na svojih prvih pet zvaničnih utakmica postigao je čak šest golova, postavši najefikasniji debitant u celoj 103 godine dugoj istoriji Tenerifa!

Do kraja te sezone postigao je 11 golova i bio apsolutni heroj i vođa ekipe koja je izborila povratak u profesionalni fudbal, odnosno Segundu. Zbog svoje borbenosti, skromnosti i ključnih golova, odmah je stekao status idola među ostrvskim navijačima.

Sudbina je, nažalost, htela da se njegov život i karijera ugase upravo na stadionu gde je doživeo najlepše trenutke i gde je slavio povratak svog kluba u elitu. Otišao je u 30. godini, u punoj igračkoj zrelosti, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag i uspomenu na heroja jednog nezaboravnog uspeha Tenerifa.

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