PORESKA UPRAVA: Radimo u skladu sa zakonom, tvrdnje o šteti u državnoj kasi su netačne
PORESKA uprava Srbije poručila je danas da će ta institucija, koja u najvećoj meri puni budžet Republike Srbije, nastaviti da radi u najboljem interesu svih građana Srbije, kao što je i do sada radila i navela da je po mnogim segmentima rada najbolja u regionu.
Poreska uprava je, u saopštenju, najoštrije demantovala kao neutemeljene, paušalne i netačne izjave, kao i neosnovane objave informacija o nanošenju štete republičkom budžetu koje smatra neodgovornim i zlonamernim ponašanjem, čiji je jedini cilj izazivanje panike i unošenje nemira u društvu. Takođe, kako su naveli, neosnovane su i zlonamerne informacije o navodnom ubrzanom obračunu i povraćaju PDV-a za koji se tvrdi da nije bio vraćan mesecima, a u cilju pražnjenja republičkog budžeta, prenosi Tanjug.
Pojedini mediji objavili su da se direktorka Poreske uprave Dragana Marković, koja tu funkciju obavlja od 2015. godine, prema nezvaničnim saznanjima i informacijama, suočava sa navodima o oštećenju državnog budžeta, nezakonitim povraćajima PDV-a i pritiscima na privrednike, kao i da je budžet Srbije u poslednjih nekoliko godina oštećen za najmanje 200 miliona evra.
-U proteklom periodu, u mnogim segmentima rada Poreska uprava Republike Srbije izdvojila se kao najnaprednija poreska administracija u regionu, dok je u određenim oblastima prepoznata i kao primer najbolje međunarodne prakse i u evropskim i svetskim okvirima, što je konstatovano od svih kreditora i donatora sa kojima Poreska uprava Republike Srbije godinama sarađuje, od poreskih administracija u regionu, MMF-a, preko GIZ-a, UNDP-a pa do Svetske banke i drugih domaćih i međunarodnih institucija, navodi se u saopštenju.
Uz konstantno sprovođenje reformskih aktivnosti od 2015.godine, kako se dodaje, Poreska uprava Srbije unapređuje naplatu svih poreskih oblika iz svoje nadležnosti, tako da je naplata kontinuirano iz godine u godinu raste od oko 10 odsto, a posebno se ta razlika vidi u odnosu na 2014.godinu gde je zabeleženo u apsolutnom iznosu naplaćeno više od od 203 odsto.
-Ovo povećanje je značajno veće od projekcija Ministarstva finansija i rasta inflacije u posmatranom periodu i pozitivno je uticalo i na rast kreditnog rejtinga Srbije. Ilustracije radi, u periodu januar-septembar 2026. u odnosu na isti period 2025.godine, naplata Poreske uprave beleži rast od 9,8 odsto. Kroz konstantno unapređenje usluga putem digitalizacije i automatizacije poslovnih procesa, Poreska uprava Republike Srbije pojednostavljuje ispunjenje zakonskih obaveza poreskih obveznika i stvara ambijent u kome je olakšano poslovanje privrednih subjekata i njihovo dobrovoljno poštovanje poreskih propisa, što je i visoko ocenjeno kroz ispitivanje zadovoljstva obveznika koje se vrši na godišnjem nivou, navodi se.
Profesionalno i zakonito postupanje Poreske uprave i svih zaposlenih u njoj štiti budžet Republike Srbije i zbog toga, poručeno je, predstavlja najviši državni, ali i društveni interes.
-Neosnovane spekulacije o radu i postupanju Poreske uprave u bilo kom segmentu njenog rada ne doprinose opštem, zajedničkom cilju stabilnosti privrednog okruženja i stvaranju ekonomskih preduslova za dalji rast i razvoj Srbije, a takođe otežavaju implementaciju započetih međunarodnih projekata, piše u saopštenju.
Što se tiče, kako se navodi, neosnovanih i zlonamernih informacija o navodnom ubrzanom obračunu i povraćaju PDV-a za koji se tvrdi da nije bio vraćan mesecima, a u cilju pražnjenja republičkog budžeta, Poreska uprava navodi da je institut povraćaja PDV-a je zakonsko pravo svakog poreskog obveznika koje omogućava da se PDV ne akumulira kroz lanac proizvodnje i prometa, već da se oporezuje isključivo novostvorena vrednost.
-U tom smislu, povraćaji PDV-a u Poreskoj upravi Srbije sve vreme se odvijaju u skladu sa analizom rizika i dinamikom podnošenja zahteva u prijavama za PDV, kao i projektovanim okvirima dobijenim od Ministarstva finansija. Proces podnošenja poreskih prijava za porez na dodatu vrednost i zakonom dato pravo poreskih obveznika na povraćaj PDV-a se, kao i do sad, odvija nesmetano uz konstantnu težnju Poreske uprave za skraćivanjem roka za povraćaj nisko rizičnim poreskim obveznicima, a u skladu sa međunarodnim standardima definisanim kroz metodologiju TADAT, nastavlja se u saopštenju.
Zbog pojačanog interesa javnosti, a u vezi sa navodima o uništavanju poslovne dokumentacije, Poreska uprava Srbije obaveštava javnost da je digitalizovala svoje poslovne procese još 2018. godine, među prvima u ovom delu Evrope, kao da se u poslovanju koristi elektronska pisarnica u kojoj se predmeti skeniraju i zavode i sistemski ulaze u dalju obradu nadležnih organizacionih jedinica.
-Rukovodstvo i svi zaposleni u Poreskoj upravi nastavljaju svoj rad u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, rukovodeći se najvišim standardima profesionalizma i svih poslovnih normi u svom postupanju, zaključeno je.
(rt.rs)
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