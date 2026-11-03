Jermen sudi utakmicu Zvezda - Inter, a već je delio pravdu u Beogradu
UEFA je odredila sudije za utakmicu Crvena zvezda - Inter Eskaldes.
Izbor je pao na Jermena Henrika Nalbandjana. Njemu će pomagati zemljaci Mesrop Gazarjan i Sargis Hovhanisjan. Četvrti sudija je Jura Matesjan.
U VAR sobi će biti Italijan Đanluka Aurelijano, a pomagaće mu još jedan Jermen Zaven Hovhanisjan.
Kad je glavni arbitar u pitanju, on će već delio pravdu u Beogradu. Sudio je Partizanu protiv Oleksandrije. Crno-beli su tu utakmicu dobili sa 4:0.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Inter Eskaldes na programu je u četvrtak od 18:45 na stadionu "Rajko Mitić".
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