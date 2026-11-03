Fudbal

Iz Partizana tvrde: Imali smo ponudu za Seka od 5 miliona, trener je sedam puta zvao i rekao - Želim samo njega

М.М.

03. 11. 2026. u 11:23

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Tako tvrdi direktor Petrović...

Из Партизана тврде: Имали смо понуду за Сека од 5 милиона, тренер је седам пута звао и рекао - Желим само њега

FOTO: FK Partizan

Iako je često na meti kritika navijača zbog promenljivih igara i ponašanja, napadač Partizana Demba Sek ovog leta je mogao da donese pravo bogatstvo u Humsku!

Sportski direktor Partizana Radosav Petrović otkrio je da je španski Hetafe nudio ogroman novac odmah nakon međusobnog evropskog dvomeča.

- Je l’ verujete da je bila ponuda za Demba Seka 5.000.000 evra? Tačnije, 4.750.000! Trener Hetafea Bordalas je zvao sedam puta za njega! Rekao je: 'Posle ovog dvomeča želim samo njega!' U tom trenutku smo razmišljali: možemo da uzmemo i više, potreban nam je, ušao je u formu... - otkrio je Petrović u podkastu "Superindirektno", priznajući da je i sam svestan Sekovih disciplinskih ispada, ali da je reč o igraču ogromnog tržišnog potencijala.

Dalje je dodao:

Biće transfera na zimu, ali i dopunske selekcije da se ekipa “pakuje“ za leto i u sledećoj sezoni bude konkurentna u borbi za trofeje i Evropu. To je pravac kog ćemo se držati.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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