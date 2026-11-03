Iz Partizana tvrde: Imali smo ponudu za Seka od 5 miliona, trener je sedam puta zvao i rekao - Želim samo njega
Tako tvrdi direktor Petrović...
Iako je često na meti kritika navijača zbog promenljivih igara i ponašanja, napadač Partizana Demba Sek ovog leta je mogao da donese pravo bogatstvo u Humsku!
Sportski direktor Partizana Radosav Petrović otkrio je da je španski Hetafe nudio ogroman novac odmah nakon međusobnog evropskog dvomeča.
- Je l’ verujete da je bila ponuda za Demba Seka 5.000.000 evra? Tačnije, 4.750.000! Trener Hetafea Bordalas je zvao sedam puta za njega! Rekao je: 'Posle ovog dvomeča želim samo njega!' U tom trenutku smo razmišljali: možemo da uzmemo i više, potreban nam je, ušao je u formu... - otkrio je Petrović u podkastu "Superindirektno", priznajući da je i sam svestan Sekovih disciplinskih ispada, ali da je reč o igraču ogromnog tržišnog potencijala.
Dalje je dodao:
- Biće transfera na zimu, ali i dopunske selekcije da se ekipa “pakuje“ za leto i u sledećoj sezoni bude konkurentna u borbi za trofeje i Evropu. To je pravac kog ćemo se držati.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
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