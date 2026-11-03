ZAUSTAVLJA SE NEMAČKA INDUSTRIJA: Štrajkovi se šire, na udaru i auto-giganti

HILjADE radnika u nemačkoj metalskoj i elektroindustriji stupile su danas u štrajk na poziv nemačkog sindikata IG Metal, koji se proširio na kompanije širom zemlje, a obustave rada planirane su tokom cele nedelje, u okviru spora o zaradama koji obuhvata oko 3,7 miliona zaposlenih.

Foto: Tim Peeler / Alamy / Profimedia

Radnici u kompanijama kao što su "Audi", "Mercedes-Benz" i "Tata Stil" obustavili su rad, a štrajkovi su najavljeni u više od 2.000 pogona širom Nemačke, prenosi "Dojče vele".

Među kompanijama koje bi mogle da budu pogođene su i proizvođači automobila "Opel" i "Rols-Rojs" i drugi.

IG Metal traži povećanje zarada od pet odsto u periodu od 12 meseci, počev od novembra, kao i mere za očuvanje radnih mesta i proizvodnih pogona.

Sindikat se zalaže i za uvođenje mehanizama za učešće zaposlenih u raspodeli dobiti u sektorima koji ostvaruju dobre rezultate. Poslodavci su, međutim, ponudili jednokratnu isplatu u julu 2027. godine u iznosu od jedan odsto zarade, kao i povećanje plata od 1,3 odsto od jula 2028. godine. Prema predlogu, kompanije koje se suočavaju sa finansijskim teškoćama mogle bi da uskrate zaposlenima jednokratnu isplatu.

Sindikat je ponudu poslodavaca odbacio, ocenivši da bi ona u realnom iznosu predstavljala smanjenje zarada. Poslodavci su svoj predlog obrazložili teškom ekonomskom situacijom u Nemačkoj i rastućim troškovima industrije.

IG Metal planira da u petak objavi podatke o broju učesnika u štrajkovima. Tokom prethodnog kruga pregovora, 2024. godine, u štrajkovima je u najmasovnijim danima učestvovalo više od 100.000 radnika.

(RT Balkan)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.