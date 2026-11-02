CENE NAFTE PALE ZA SEDAM ODSTO: Nada u diplomatsko rešenje sukoba SAD i Irana
CENA nafte Brent pala je danas za oko sedam odsto, na oko 104 dolara po barelu, usled očekivanja da bi sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao da bude okončan diplomatskim putem.
I američka sirova nafta WTI je pojeftinila za više od sedam odsto, na oko 94 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.
Prema navodima iranske državne novinske agencije IRNA, vrhovni vođa Irana odobrio je vladi da nastavi razgovore čiji je cilj okončanje višemesečnog sukoba, koji je poremetio snabdevanje energentima sa Bliskog istoka.
To je usledilo nakon izveštaja da i američki predsednik Donald Tramp želi da diplomatiji pruži više vremena pre nego što razmotri eventualno obnavljanje vojnih akcija.
Tramp je, prema tim navodima, izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu rekao da daje prednost pregovorima.
Američki državni sekretar Marko Rubio ponovio je da Tramp podržava mirno rešenje, dok su iranski zvaničnici nagovestili da je sporazum i dalje moguć, nakon dva dana razgovora uz posredovanje Katara.
Iranska strana je, međutim, poručila da bi eventualni dogovor morao da bude sproveden u praksi, odnosno da preuzete obaveze budu zaista ispunjene.
Pad cena nafte usledio je nakon perioda uvećane zabrinutosti zbog mogućih prekida u snabdevanju energentima, izazvanih sukobom na Bliskom istoku.
(Tanjug)
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