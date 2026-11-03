OTVORENA PRVA BIRALIŠTA U SAD: Oko 250 miliona Amerikanaca danas ima pravo glasa, da li je na delu referendum o Trampu?
OTVORENA su prva biračka mesta na ključnim međuizborima u SAD, koji se posmatraju kao referendum o Donaldu Trampu, koji bi se mogao suočiti sa opozivom ukoliko demokrate preuzmu kontrolu i nad Predstavničkim domom i nad Senatom.
Biračka mesta u Vermontu prva su dočekala glasače. Evo kada se otvaraju birališta u ostalim saveznim državama (prema našem vremenu):
12:00 – Konektikat, Indijana, Kentaki, počinje Mejn, Nju Džerzi, Njujork, Virdžinija
12:30 – Severna Karolina, Ohajo, Zapadna Virdžinija
13:00 – Delaver, Vašington D.C., Florida, Džordžija, Ilinois, Luizijana, Merilend, Masačusets, Mičigen, Misuri, Pensilvanija, Roud Ajland, Južna Karolina
14:00 – Alabama, Arizona, Ajova, Kanzas, Minesota, Misisipi, počinje Severna Dakota, Oklahoma, Južna Dakota, Teksas, Viskonsin, Tenesi
15:00 – Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nju Meksiko, Oregon, Juta, Vajoming
16:00 – Kalifornija, Ajdaho
17:00 – Nju Hempšir, Vašington
17:00 – Aljaska
18:00 – Havaji
Prvi rezultati po našem vremenu očekuju se oko 23:00, piše Kurir.
Podsećamo, Prevremeno glasanje na međuizborima u SAD bilo je veće nego 2022. godine, a ove godine, glasači pre izbora su bili verovatnije demokrate, a ređe belci, nego što su bili na poslednjim međuizborima, pokazalo je istraživanje koje su zajednički sproveli AP, CNN i kompanija za obradu podataka Katalist.
I dok je glasanje poštom i dalje više demokratski način od prevremenog glasanja lično, izgleda da čini manji deo biračkog tela, pri čemu se više demokratskih glasača posebno odlučuje za lično glasanje. Na osnovu analitike koju je izradio Katalist više ljudi se ove godine opredelilo za prevremeno glasanje - 28 država je premašilo svoj ukupan broj glasača pre izbora 2022. godine, uključujući ključne države poput Teksasa, Mičigena, Južne Karoline i Severne Karoline.
Najveći porast izlaznosti zabeležen je u mestima koja su najsnažnije glasala za demokratsku potpredsednicu Kamalu Haris 2024. godine. Ove godine, demokratski glasači su dali više predizbornih listića nego republikanci sa razlikom od 13 bodova u 25 država, što je više od tri boda više od udela demokrata u prevremenom glasanju u istom trenutku na poslednjim međuizborima.
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