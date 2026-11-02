Ekonomija

NBS: Osigurani depoziti su zaštićeni, bankarski sektor stabilan, dinar će biti očuvan

В. Н.

02. 11. 2026. u 13:34

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OSIGURANI depoziti su zaštićeni, bankarski sektor je stabilan, a stabilnost dinara će biti očuvana, poručila je danas Narodna banka Srbije.

НБС: Осигурани депозити су заштићени, банкарски сектор стабилан, динар ће бити очуван

Foto: Z. Jovanović

- NBS potvrđuje građanima i privredi da je bankarski sektor Republike Srbije stabilan, dobro kapitalizovan i visoko likvidan i da postoje svi neophodni institucionalni, finansijski i regulatorni mehanizmi za odbranu njegove stabilnosti - saopštila je NBS.

Kako kažu, odluka o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd doneta je radi zaštite interesa njenih deponenata i poverilaca.

- Ističemo da se problemi u poslovanju pojedinačne banke ne mogu poistovećivati sa stanjem bankarskog sektora u celini, koji raspolaže značajnim kapitalnim i likvidnim rezervama i nastavlja redovno da pruža usluge građanima i privredi - poručuju iz NBS.

Iz centralne banke posebno naglašavaju da su svi depoziti obuhvaćeni zakonskim sistemom osiguranja depozita zaštićeni i da će biti isplaćeni u punom osiguranom iznosu. 

Reč je o zakonom utvrđenom pravu deponenata, do iznosa od 50.000 evra po deponentu u banci, čiju isplatu garantuje Republika Srbija. 

Agencija za osiguranje depozita, kako je navedeno, ima potrebna sredstva, koja će deponentima biti isplaćena u zakonskom roku. 

- Deponenti će blagovremeno biti obavešteni o banci preko koje će se vršiti isplata, kao i o svim potrebnim procedurama. Bankarski sektor je u dobroj poziciji da podrži finansijsku stabilnost i obezbedi nesmetano pružanje bankarskih i platnih usluga građanima i privredi. Narodna banka Srbije raspolaže svim potrebnim instrumentima da, ukoliko za tim bude potrebe, pruži dodatnu likvidnosnu podršku bankama u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima - saopštila je NBS.

Istovremeno, Narodna banka Srbije navodi da nedvosmisleno potvrđuje odlučnost da očuva stabilnost dinara prema evru, jer je stabilnost deviznog kursa bila i ostaje kamen temeljac makroekonomske politike Srbije. 

Narodna banka Srbije poručuje da ima i resurse, uključujući visok nivo deviznih rezervi i odlučnost da je održi. 

- Kao i do sada, Narodna banka Srbije koristiće instrumente koji su joj na raspolaganju, uključujući intervencije na deviznom tržištu kad god je to potrebno, kako bi neutralisala sve pritiske i očuvala stabilnost kursa dinara.  

NBS potvrđuje odlučnost da će, kao i do sada, u punoj saradnji sa bankarskim sektorom i drugim nadležnim institucijama, obezbediti redovno funkcionisanje finansijskog sistema i stabilnost domaće valute - navedeno je u saopštenju NBS.

(Tanjug)

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