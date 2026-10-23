PAD KUPOVNE MOĆI U SAD: Amerikanci u strahu od inflacije

RASPOLOŽENjE potrošača u Sjedinjenim Američkim Državama blago je pogoršano u oktobru i ostalo je blizu istorijski najnižih nivoa, pokazalo je danas objavljeno istraživanje Univerziteta Mičigen.

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Na to su uticali rast cena i zabrinutost zbog troškova života, koji opterećuju domaćinstva uoči izbora za Kongres zakazanih za 3. novembar, preneo je Rojters. Indeks potrošačkog raspoloženja pao je na 48 poena, sa 48,1 poenom u septembru, dok su ekonomisti koje je anketirao Rojters očekivali da će iznositi 46,3 poena.

Oktobarski rezultat drugi je najniži od početka sprovođenja istraživanja, a ispod njega je samo vrednost od 44,8 poena zabeležena u maju, ubrzo nakon početka rata sa Iranom. "Kupovna moć i dalje je dominantan faktor u stavovima potrošača o ekonomiji", izjavila je direktorka istraživanja Univerziteta Mičigen Džoan Su.

Prema njenim rečima, raspoloženje potrošača sada je za 10 odsto niže nego pre godinu dana i za 15 odsto ispod nivoa iz februara, pre početka sukoba sa Iranom. Očekivanja potrošača u pogledu inflacije u narednih godinu dana porasla su na 4,7 odsto, sa 4,6 odsto u septembru, dok su u februaru iznosila 3,4 odsto. Istovremeno, očekivanja inflacije u narednih pet godina povećana su na 3,5 odsto, sa 3,4 odsto prethodnog meseca.

Podaci razvrstani prema političkom opredeljenju ispitanika pokazuju da je pad raspoloženja predvodila grupa nezavisnih birača, čiji je indeks pao na 42,4 poena, sa 47,7 u septembru. Pokazatelji za demokrate i republikance zabeležili su poboljšanje. Rast troškova života i zabrinutost zbog kupovne moći predstavljaju jedno od ključnih ekonomskih pitanja uoči izbora za Kongres, na kojima će biti odlučeno koja će stranka imati kontrolu nad oba doma američkog zakonodavnog tela tokom preostale dve godine mandata predsednika Donalda Trampa.

Očekivanja o daljem rastu cena, posebno energenata, dodatno opterećuju finansije domaćinstava i otežavaju procenu ekonomskih izgleda u narednom periodu.

