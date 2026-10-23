PAD KUPOVNE MOĆI U SAD: Amerikanci u strahu od inflacije
RASPOLOŽENjE potrošača u Sjedinjenim Američkim Državama blago je pogoršano u oktobru i ostalo je blizu istorijski najnižih nivoa, pokazalo je danas objavljeno istraživanje Univerziteta Mičigen.
Na to su uticali rast cena i zabrinutost zbog troškova života, koji opterećuju domaćinstva uoči izbora za Kongres zakazanih za 3. novembar, preneo je Rojters. Indeks potrošačkog raspoloženja pao je na 48 poena, sa 48,1 poenom u septembru, dok su ekonomisti koje je anketirao Rojters očekivali da će iznositi 46,3 poena.
Oktobarski rezultat drugi je najniži od početka sprovođenja istraživanja, a ispod njega je samo vrednost od 44,8 poena zabeležena u maju, ubrzo nakon početka rata sa Iranom. "Kupovna moć i dalje je dominantan faktor u stavovima potrošača o ekonomiji", izjavila je direktorka istraživanja Univerziteta Mičigen Džoan Su.
Prema njenim rečima, raspoloženje potrošača sada je za 10 odsto niže nego pre godinu dana i za 15 odsto ispod nivoa iz februara, pre početka sukoba sa Iranom. Očekivanja potrošača u pogledu inflacije u narednih godinu dana porasla su na 4,7 odsto, sa 4,6 odsto u septembru, dok su u februaru iznosila 3,4 odsto. Istovremeno, očekivanja inflacije u narednih pet godina povećana su na 3,5 odsto, sa 3,4 odsto prethodnog meseca.
Podaci razvrstani prema političkom opredeljenju ispitanika pokazuju da je pad raspoloženja predvodila grupa nezavisnih birača, čiji je indeks pao na 42,4 poena, sa 47,7 u septembru. Pokazatelji za demokrate i republikance zabeležili su poboljšanje. Rast troškova života i zabrinutost zbog kupovne moći predstavljaju jedno od ključnih ekonomskih pitanja uoči izbora za Kongres, na kojima će biti odlučeno koja će stranka imati kontrolu nad oba doma američkog zakonodavnog tela tokom preostale dve godine mandata predsednika Donalda Trampa.
Očekivanja o daljem rastu cena, posebno energenata, dodatno opterećuju finansije domaćinstava i otežavaju procenu ekonomskih izgleda u narednom periodu.
Preporučujemo
UPOZORENjE IZ AMERIKE: Blokada Kalinjingrada mogla bi da izazove TREĆI SVETSKI RAT!
23. 10. 2026. u 13:30
OVAJ GRAD BIĆE DOMAĆIN SUSRETA: Peskov otkrio sve detalje o pregovorima o Ukrajini
23. 10. 2026. u 12:31
RUSKI DIZEL STIŽE U SAD: Tanker sa 40.000 tona goriva plovi ka Njujorku
23. 10. 2026. u 10:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)