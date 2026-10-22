SVE VIŠE FRANCUZA U MINUSU NA RAČUNU: Evo šta ih najviše pogađa
PRIBLIŽNO 18 odsto Francuza najmanje jednom mesečno završi u minusu na tekućem računu, dok 43 odsto to doživi najmanje jednom godišnje, pokazalo je danas objavljeno istraživanje kompanije Panorabanke.
Udeo građana Francuske koji mesečno ulaze u minus povećan je za dva procentna poena u odnosu na 2025. godinu, kada je iznosio 16 odsto, prenosi medijski servis BFM.
Procenat onih koji se nađu u toj situaciji najmanje jednom godišnje porastao je sa 41 na 43 odsto.
Minus je u većini slučajeva manji od 200 evra, a građani ga uglavnom pokriju za manje od nedelju dana.
Kao glavni razlog za pad u minus na računu građani navode rast troškova života, pre svega poskupljenje energije, hrane i goriva, pokazalo je istraživanje sprovedeno u julu na oko 2.000 ispitanika.
Banke na dozvoljena i nedozvoljena prekoračenja mogu da obračunavaju različite naknade, uključujući kamate na minus, provizije za obradu pojedinih transakcija i troškove odbijenih plaćanja.
Pravila za bankarska prekoračenja u Francuskoj biće pooštrena od 20. novembra, kada počinje primena evropske direktive prema kojoj će se i manji minusi, ispod 200 evra, tretirati prema pravilima za potrošačke kredite, koja su restriktivnija.
(Tanjug)
Preporučujemo
KAKO DO NIŽE UPLATNICE: Tri koraka za manji račun za Infostan
22. 10. 2026. u 12:06
ŠTA KADA IZGUBITE UGOVOR O KUPOVINI STANA: Tri mesta na kojima možete potražiti kopiju
22. 10. 2026. u 11:38
UVEĆAN IZNOS LEŽE NA RAČUNE: Važna promena za zaposlene od januara 2027.
21. 10. 2026. u 15:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)