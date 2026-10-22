Ekonomija

SVE VIŠE FRANCUZA U MINUSU NA RAČUNU: Evo šta ih najviše pogađa

В. Н.

22. 10. 2026. u 15:51

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PRIBLIŽNO 18 odsto Francuza najmanje jednom mesečno završi u minusu na tekućem računu, dok 43 odsto to doživi najmanje jednom godišnje, pokazalo je danas objavljeno istraživanje kompanije Panorabanke.

СВЕ ВИШЕ ФРАНЦУЗА У МИНУСУ НА РАЧУНУ: Ево шта их највише погађа

Foto: Alexander Düring / Alamy / Profimedia

Udeo građana Francuske koji mesečno ulaze u minus povećan je za dva procentna poena u odnosu na 2025. godinu, kada je iznosio 16 odsto, prenosi medijski servis BFM.

Procenat onih koji se nađu u toj situaciji najmanje jednom godišnje porastao je sa 41 na 43 odsto.

Minus je u većini slučajeva manji od 200 evra, a građani ga uglavnom pokriju za manje od nedelju dana.

Kao glavni razlog za pad u minus na računu građani navode rast troškova života, pre svega poskupljenje energije, hrane i goriva, pokazalo je istraživanje sprovedeno u julu na oko 2.000 ispitanika.

Banke na dozvoljena i nedozvoljena prekoračenja mogu da obračunavaju različite naknade, uključujući kamate na minus, provizije za obradu pojedinih transakcija i troškove odbijenih plaćanja.

Pravila za bankarska prekoračenja u Francuskoj biće pooštrena od 20. novembra, kada počinje primena evropske direktive prema kojoj će se i manji minusi, ispod 200 evra, tretirati prema pravilima za potrošačke kredite, koja su restriktivnija.

(Tanjug)

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