ŠTA KADA IZGUBITE UGOVOR O KUPOVINI STANA: Tri mesta na kojima možete potražiti kopiju

IZGUBLjENI kupoprodajni ugovor za stan može napraviti problem prilikom prodaje nekretnine, ostavinskog postupka ili provere uslova kupovine, ali nestanak papirnog primerka ne znači da je dokument zauvek izgubljen.

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Ukoliko ste već upisani u katastar nepokretnosti, gubitak ugovora ne utiče na vaše vlasništvo, ali će vam prepis biti potreban za pravne i administrativne korake.

Dokument možete potražiti na tri ključna mesta:

Kod javnog beležnika: Zakon nalaže trajno čuvanje solemnizovanih isprava. Obratite se kancelariji koja je obavila overu, a ukoliko beležnik više ne radi, informaciju o arhivi zatražite od Javnobeležničke komore Srbije.

Zakon nalaže trajno čuvanje solemnizovanih isprava. Obratite se kancelariji koja je obavila overu, a ukoliko beležnik više ne radi, informaciju o arhivi zatražite od Javnobeležničke komore Srbije. U sudskoj arhivi: Za starije ugovore overene pred sudom, prepis se traži od nadležnog suda koji je izvršio overu ili preuzeo arhivu.

Za starije ugovore overene pred sudom, prepis se traži od nadležnog suda koji je izvršio overu ili preuzeo arhivu. U katastru nepokretnosti: Ako je ugovor predat kao osnov za upis, možete podneti zahtev za uvid u zbirku isprava i izdavanje kopije nadležnoj službi Republičkog geodetskog zavoda.

Šta vam je potrebno za zahtev?

Pripremite važeću ličnu kartu ili pasoš, podatke o ugovoru (godina, broj overe, imena stranaka i adresa) i dokaz o statusu – ukoliko ste naslednik, priložite pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, odnosno punomoćje ako zahtev podnosite u tuđe ime. Pre podnošenja zahteva proverite i visinu propisane takse.