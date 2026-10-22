EKONOMSKI RAT DOBIJA NOVU DIMENZIJU: Pentagon sprema tajnu mrežu agenata protiv Kine

PENTAGON planira da uspostavi široku mrežu agenata koji bi delovali pod dubokim prikrićem radi vođenja ekonomskog rata protiv Kine i drugih konkurenata Sjedinjenih Američkih Država, pišu mediji, pozivajući se na šest izvora upoznatih sa inicijativom.

Foto: Printsrkin/Jutjub/Engineering The Impossible

Predviđeno je da američki agenti deluju predstavljajući se kao preduzetnici ili zaposleni u privatnom sektoru, prikrivajući svoje veze sa vladom SAD.

Program nadgleda Tom Rakusa, bivši službenik CIA sa 39 godina iskustva, koji trenutno obavlja funkciju višeg savetnika zamenika američkog ministra odbrane Stiva Fajnberga.



Inicijativa je zasad u fazi planiranja i još nije pokrenuta. Pentagon negira njeno postojanje.

Stvaranje obaveštajne mreže razmatra se u okviru šire strategije administracije Donalda Trampa za ekonomsko suprotstavljanje drugim državama. SAD već koriste carine, kontrolu izvoza i investicije u strateške industrijske sektore, a istovremeno intenziviraju prikupljanje ekonomskih obaveštajnih podataka.

Nova inicijativa, kako pišu mediji, ukazuje na jačanje uloge Pentagona u Trampovoj administraciji, u trenutku kada Ministarstvo odbrane nastoji da obezbedi rekordan budžet od 1,5 biliona dolara.

Nakon povratka Donalda Trampa u Belu kuću, trgovinsko suparništvo SAD i Kine dodatno se zaoštrilo. U aprilu 2025. godine Vašington je povećao carine na kinesku robu na 145 odsto, dok je Peking odgovorio carinama do 125 odsto.

U maju je američki državni sekretar Marko Rubio nazvao Kinu najvećim geopolitičkim izazovom za Vašington i poručio da dve strane moraju da upravljaju sukobom interesa kako bi izbegle rat.

Kineski stručnjak Dženg Jongnjen upozorio je u julu da bi potcenjivanje SAD moglo da bude „kobna greška“, ističući da Amerika i dalje zadržava vodeću poziciju zahvaljujući ulozi dolara, vojnoj nadmoći i tehnološkim prednostima.

Ipak, Vašington i Peking su u junu postigli dogovor o trgovinskom primirju i smanjenju carina. U jesen 2026. godine dve zemlje produžile su trgovinsko primirje do 10. januara 2027. godine.

Prema rečima američkog ministra finansija Skota Besenta, taj dogovor omogućiće stranama više vremena za razgovore o ekonomskim pitanjima.

Međutim, trgovinski sporazumi ne otklanjaju strateške protivrečnosti između dve zemlje.

(Sputnjik)