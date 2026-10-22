Drinčić otvoren pred Radnički Novi Pazar: "Lalatović će za mene uvek biti šef"

Fudbalski klub Radnički dočekaće u trinaestom kolu Superlige Srbije ekipu Novog Pazara. Očekivanja od narednog meča izneli su šef stručnog štaba Radničkog Nikola Drinčić i igrač Stefan Veličković.

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Drinčić i Veličković saglasni su da će ekipa dati maksimum kako bi došla do pozitivnog rezultata. U prethodnom periodu i u Novom Pazaru došlo je do smene trenera te se na „Čairu“ očekuje zanimljiv duel.



- Mi radimo, trudimo se i u nekom smo pomaku. Žao mi je što prošlu utakmicu, ako smo i trebali da izgubimo, nismo izgubili sa istim brojem igrača. Tu bi se videlo da li smo neke stvari sa treninga preneli na utakmicu. Ovako smo ostali nedorečeni. Imali smo ove nedelje dovoljno vremena da odradimo treninge i spremni dočekujemo ekipu Novog Pazara. Nećemo moći da računamo i dalje na Uroša Vitasa i Bojana Kovačevića, Radomir Milosavljević je pod upitnikom, dok Frenk Kanute i Isah Abas imaju kartone , rekao je Nikola Drinčić.





Šef stručnog štaba Radničkog Nikola Drinčić o narednom protivniku imao je samo reči hvale.



- Imaju ozbiljan sastav, to je ekipa koja je već dve ili tri sezone zaredom u plej-ofu. Sa sjajnim igračima, došao je trener koji zna kako se vodi, sa energijom i svim drugim pratećim stvarima. Sigurno da će i njemu trebati vremena da napravi ono što on želi. U prošlom kolu i ekipa Pazara je dobila karton, čini mi se 30. ili 34. minut, tako da kroz analizu nismo mogli mi da vidimo što oni žele da igraju. Mi ćemo pokušati sve što je u našoj moći da izvučemo povoljan rezultat - ističe Drinčić.

Govorio je i o treneru Novog Pazara, Nenadu Lalatoviću.

- Lala će za mene uvek biti šef. Radili smo tri četiri sezone. O njemu mogu samo u superlativu da govorim. Što se trenerskog kvaliteta tiče, za njega ne treba trošiti reči. Što se tiče ljudskih kvaliteta, inteligentan je čovek. Može da napravi dosta dobrih stvari sa Pazarom. U prethodnom mandatu je radio preko 10 godina u kontinuitetu u srpskom fudbalu. To dosta govori o njemu. Osvojio je i trofej, a da nije trenirao Zvezdu i Partizan, to je fantastičan uspeh.



Igrač Radničkog Stefan Veličković, veruje da njegov tim može do pozitivnog rezultata. On ističe da se nada da će sreća ovoga puta biti na strani Radničkog.



- Priželjkujemo pobedu, dugo nismo pobedili, dolazi nam jedna dobra ekipa Novog Pazar. Ekipa koja ima dobar karakter, sa dobrim pojedincima, naravno. Imaju Adema Ljajića, o kome ne treba pričati mnogo, svi znamo kakav je igrač. Naravno mi se ne plašimo nikoga i uvek ćemo ići da se nadigravamo i da pobedimo utakmicu. Došao je novi šef prošle nedelje, doneo je tu novu energiju. Nismo imali prošle nedelje toliko vremena da se spremimo, ali mislim da smo u toku ove nedelje dosta odradili. Da je šef uspeo da prebaci tu njegovu energiju na nas i ako svaki igrač sa tom energijom izađe na teren, potpuno fokusiran na ono što radimo, što šef traži od nas, mislim da neće biti problema i da ćemo pobediti utakmicu. Nadam se da će i navijači doći jer su jako bitni za nas, drago mi je što imamo podršku i nadam se da će tako biti i sada. Pozivam ih da u što većem broju da dođu da nas podrže - kazao je Veličković.



Utakmica, Radnički Niš – Novi Pazar, biće odigrana u petak 23. oktobra u 18 sati. Ulaz je slobodan. Glavni sudija biće Srđan Jovanović.

