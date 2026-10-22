Iva Jović bolja od dvostruke finalistkinje grend slema
AMERIČKA teniserka srpskog porekla, Iva Jović plasirala se u četvrtfinale turnira u Ningbu pošto je pobedila Jasmin Paolini sa 6:4, 6:3.
Bolje je meč počela Italijanka, prva je napravila brejk i povela sa 1:3, ali je 12. na VTA listi napravila seriju od 5:1 i dobila je uvodni deo meča.
Jović je nastavila u istom ritmu na startu drugog seta. Ekspresno je došla do 3:0. Trenutno 35. teniserka sveta nije uspela da se vrati u meč. Loše je servirala u ovom delu duela, čak četiri puta je izgubila svoj servis.
Amerikanka je nedavno osvojila turnir u Gvadalahari i pokušaće isto da ponovi i u ovom kineskom gradu.
Iva Jovć će u četvrtfinalu Ningba igrati protiv pobednice meča Aleksandra Eala (Filipini) - Dijana Šnajder (Rusija).
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
Nakon povratka Ivanića i Katija, evo šta je Albert Rijera uradio pred Kopenhagen
22. 10. 2026. u 07:04
Nestvaran debi srpskog vunderkinda u Americi! (VIDEO)
22. 10. 2026. u 06:36
PRST U OKO HRVATIMA! Grme iz komšiluka, nakon ovog ništa više neće biti isto
22. 10. 2026. u 06:52 >> 10:22
Srbin iz NBA lige na korak od Olimpijakosa!
22. 10. 2026. u 08:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)