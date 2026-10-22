Iva Jović bolja od dvostruke finalistkinje grend slema

AMERIČKA teniserka srpskog porekla, Iva Jović plasirala se u četvrtfinale turnira u Ningbu pošto je pobedila Jasmin Paolini sa 6:4, 6:3.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Bolje je meč počela Italijanka, prva je napravila brejk i povela sa 1:3, ali je 12. na VTA listi napravila seriju od 5:1 i dobila je uvodni deo meča.

Jović je nastavila u istom ritmu na startu drugog seta. Ekspresno je došla do 3:0. Trenutno 35. teniserka sveta nije uspela da se vrati u meč. Loše je servirala u ovom delu duela, čak četiri puta je izgubila svoj servis.

Amerikanka je nedavno osvojila turnir u Gvadalahari i pokušaće isto da ponovi i u ovom kineskom gradu.

Iva Jovć će u četvrtfinalu Ningba igrati protiv pobednice meča Aleksandra Eala (Filipini) - Dijana Šnajder (Rusija).

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