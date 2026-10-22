Nakon sunovrata na ATP listi stigle nove katastrofalne vesti za Novaka Đokovića
Problem za problemom!
Najbolji srpski teniser Novak Đoković suočava se sa novim komplikacijama u finišu sezone, pošto su direktni rivali za plasman na Završni masters počeli da profitiraju čak i bez izlaska na teren.
Nakon što je zbog neigranja zabeležio pad na ATP listi, za Novaka su stigle dodatne loše vesti koje mu značajno otežavaju put do Torina. Francuski teniser Artur Fis plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Briselu bez borbe, nakon što mu je Španac Haume Munar predao meč pre početka zbog povrede.
Ovakav rasplet situacije doneo je ogromnu korist mladom Francuzu, čiji stručni štab predvodi upravo bivši Novakov trener, Goran Ivanišević. Fis je ovim poklonom osigurao nove bodove i dodatno se učvrstio na osmom mestu ATP trke, sakupivši ukupno 3.375 bodova.
Time je pobegao konkurentima i dodatno se udaljio od Đokovića, koji je trenutno iza njega sa osvojenih 2.840 bodova u ovoj sezoni. Podsetimo, plasman u Torino već su obezbedili Aleksander Zverev, Karlos Alkaraz i Ben Šelton, dok je odustajanje Janika Sinera otvorilo jedno dodatno mesto, ali je gužva oko "crte" sve veća.
Pored Fisa, ispred Novaka u trci se nalaze i Rafael Hodar, Aleks de Minor, kao i Koboli, Medvedev i Tijafo. Zbog ovakvog razvoja događaja i činjenice da rivali koriste svaku priliku za bodove, jasno je da su pred Srbinom teški dani.
Đokoviću će za odlazak na Završni turnir, koji je prethodne godine propustio, sada biti neophodan vrhunski rezultat na predstojećem Mastersu u Parizu. Svaki kiks u prestonici Francuske značiće i definitivan kraj nada za Torino.
Preporučujemo
Bivši fudbaler Zvezde odbio atraktivnu ponudu iz Rusije
21. 10. 2026. u 23:45
Novi Beograd "udavio" Nais u Regionalnoj ligi
21. 10. 2026. u 23:33
Saša Obradović ne zna za poraz! Hapoel ne staje u Evrokupu
21. 10. 2026. u 23:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)