Nakon sunovrata na ATP listi stigle nove katastrofalne vesti za Novaka Đokovića

Problem za problemom!

Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Najbolji srpski teniser Novak Đoković suočava se sa novim komplikacijama u finišu sezone, pošto su direktni rivali za plasman na Završni masters počeli da profitiraju čak i bez izlaska na teren.

Nakon što je zbog neigranja zabeležio pad na ATP listi, za Novaka su stigle dodatne loše vesti koje mu značajno otežavaju put do Torina. Francuski teniser Artur Fis plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Briselu bez borbe, nakon što mu je Španac Haume Munar predao meč pre početka zbog povrede.

Ovakav rasplet situacije doneo je ogromnu korist mladom Francuzu, čiji stručni štab predvodi upravo bivši Novakov trener, Goran Ivanišević. Fis je ovim poklonom osigurao nove bodove i dodatno se učvrstio na osmom mestu ATP trke, sakupivši ukupno 3.375 bodova.

Foto: Tanjug/Christinne Muschi/The Canadian Press via AP

Time je pobegao konkurentima i dodatno se udaljio od Đokovića, koji je trenutno iza njega sa osvojenih 2.840 bodova u ovoj sezoni. Podsetimo, plasman u Torino već su obezbedili Aleksander Zverev, Karlos Alkaraz i Ben Šelton, dok je odustajanje Janika Sinera otvorilo jedno dodatno mesto, ali je gužva oko "crte" sve veća.

Pored Fisa, ispred Novaka u trci se nalaze i Rafael Hodar, Aleks de Minor, kao i Koboli, Medvedev i Tijafo. Zbog ovakvog razvoja događaja i činjenice da rivali koriste svaku priliku za bodove, jasno je da su pred Srbinom teški dani.

Đokoviću će za odlazak na Završni turnir, koji je prethodne godine propustio, sada biti neophodan vrhunski rezultat na predstojećem Mastersu u Parizu. Svaki kiks u prestonici Francuske značiće i definitivan kraj nada za Torino.

