Tenis

Skandal trese "beli sport"! Šokantna istina o paklu kroz koji prolaze teniseri

М.П.

22. 10. 2026. u 12:52

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Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP) objavila je poražavajuće podatke prema kojima je više od 85 odsto tenisera, aktivnih na društvenim mrežama tokom protekle godine, bilo izloženo uvredama i pretnjama.

Скандал тресе бели спорт! Шокантна истина о паклу кроз који пролазе тенисери

Tanjug, AP Photo/Andy Wong

Kako bi zaštitili igrače, ATP je pokrenuo inicijativu "Safe Sport", koja je pomoću veštačke inteligencije uspela da blokira i sakrije čak 234.000 zlonamernih poruka i komentara upućenih igračima i njihovim navijačima.

Ovi podaci dobijeni su nakon detaljne analize više od 3,7 miliona komentara na zvaničnim profilima ATP-a i samih tenisera. Sistem je identifikovao preko 284.000 uvredljivih poruka, od kojih je 82 odsto uklonjeno u realnom vremenu, dok je u prvoj godini rada skriveno više od 162.000 komentara sa teškim oblicima zlostavljanja.

Iz ATP-a naglašavaju da teniseri trpe ogroman pritisak anonimnih korisnika, među kojima prednjače besni kladioničari, ali da problem ide mnogo dalje od toga. Kao primer ozbiljnosti situacije navodi se američka teniserka Koko Gof, koja je nedavno tokom turnira u Kini bila izložena jezivim rasističkim uvredama, što je najoštrije osudio i Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

- Zlostavljanju na internetu nije mesto u tenisu. Nastavićemo da ulažemo u tehnologiju i partnerstva kako bismo zaštitili igrače, ali i sarađivati sa nadležnim organima kako bi odgovorni snosili pravne posledice“, izjavio je Endru Azopardi, direktor ATP-a za zaštitu učesnika.

Pored ATP-a, slične sisteme zaštite koji kombinuju veštačku inteligenciju i analizu javnih podataka pokrenuli su i WTA, All England Club (Vimbldon), Teniski savez SAD (USTA), kao i organizatori Rolan Garosa, kako bi svojim softverima automatski blokirali govor mržnje i internet uznemiravanje pre nego što uopšte stignu do tenisera.
 

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