"BIĆE KEC KO KUĆA U NEDELJU!" Vučić se zahvalio narodu - Vi ne čuvate ničiju fotelju i vlast, vi znate da čuvate Srbiju!
VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" održan je u Hali sportova u Beogradu. Velikom broju okupljenih građana obratio se prvi na listi i nosilac liste Aleksandar Vučić.
Vučić se zahvalio okupljenim građanima na velikoj podršci i energiji koju su pokazali tokom kampanje.
- Hvala vam za tu energiju, vi ne čuvate ničiju fotelju i vlast, vi znate da čuvate Srbiju i državu, zato toliko snage ima u vama. Biće kec ko kuća u nedelju odmah da vam kažem! Biće pobeda, samo zahvljajući vama narode. Jednom su srušili Srbiju spolja na tako prljav način, naučili su Srbi lekciju i svi građani Srbije. Tvrd sam na suzi, ali mi je više puta došlo da zaplačem od ljubavi koju osećam prema vama. Veliki je ulog u nedelju, i veliki je i masivan napad na Srbiju. U nedelju da se spremimo, olovke u ruke, i da ih pobedimo i pružimo ruku veče posle toga, ali da nikada ne zaboravimo kroz šta smo prošli, i kako su nam rušili državu. Hvala vam za sve, mnogo vas volim. Napred Beograd, živeo Beograd, živela Srbija. Idemo da ih pobedimo ubedljivo! - rekao je Vučić okupljenima.
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