Politika

Pre glasanja se setite da je na Studentskoj listi i Jovo Bakić! Čovek koji je nazvao narod zatucanim zato što se krsti

24седам

22. 10. 2026. u 16:34

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Kada u nedelju, 25. oktobra, odete da glasate, dobro se setite ovih reči Jove Bakića, predsednika Studentske liste:

Пре гласања се сетите да је на Студентској листи и Јово Бакић! Човек који је назвао народ затуцаним зато што се крсти

Foto: Printskrin

- Narod je postao sujeveran, ljudi se krste po trolejbusima, po tramvajima, autobusima kad prolaze pored crkava, i u tom smislu mi smo jako mnogo nazadovali. Kompletna oligarhija je odgovorna, jer oligarhiji odgovara zaglupljen narod - rekao je Bakić u jednom podkastu!

Čovek koji svoj narod smatra glupim i zatucanim zato što veruje u Boga, isti onaj koji je Vladiku Nikolaja izjednačio sa zločince Alojzijem Stepincem i koji je javno govorio o tome da će da jaše svoje neistomišljenike, nikako ne sme biti izbor!

Zato je važno podsetiti narod da nikakvi studenti nisu na listi već ovakvi neljudi koji mrze svoju zemlju i narod.

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