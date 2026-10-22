OD BASTILJE, DO TRGA NACIJE: Francuzi spremaju velike manifestacije u subotu, vlast zabranjuje okupljanja gde god može

FRANCUSKI srednjoškolci i pored raspusta nastavljaju da se organizuju, dok se za subotu priprema njihov novi veliki protest zajedno sa građanima nezadovoljnim padom kupovne moći.

Foto: Goran Čvorović

Takođe, nastavlja se primena policijskog časa, a novost je i zabrana više demonstracija, kako današnjih, tako i onih najavljenih za subotu, što bi moglo da dovede do direktnih sukoba snaga reda i najodlučnijih demonstranata.

Francuski predsednik Emanuel Makron je za petak zakazao sastanak državnog saveta bezbednosti, uoči velikih manifestacija u subotu. Makron je u obraćanju naciji poručio da će biti zabranjene manifestacije koje ne organizuju sindikati i oni koji za to imaju legitimitet.

- Svugde gde se to bude moglo, zabranićemo ih – poručio je predsednik, dodavši da je opšta preporuka da ne bude manifestacija u sledećim danima.

Takođe, tamo gde budu održane, biće predložene alternativne varijante za pravac kretanja protestnih povorki, da bi se što više zaštitila imovina. Pariska prefektura i organizatori subotnjih manifestacija su postigli dogovor. Prema naznakama, kolona će krenuti s Trga Bastilje i završiti na Trgu nacije. Najavljeno je i 20 odsto više snaga reda nego prošle subote. Za to vreme, vlasti su u potpunosti zabranile skupove u subotu u nekim gradovima, kao što su Lion i Tulon.