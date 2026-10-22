Tenis

Srbi gledaju i ne veruju: Španci se hvalisaju da je šest njihovih tenisera uradilo isto što Đoković sam

О.М.

22. 10. 2026. u 13:37

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Prekrajanje teniske istorije

Срби гледају и не верују: Шпанци се хвалисају да је шест њихових тенисера урадило исто што Ђоковић сам

FOTO: Tanjug/AP/Sydney Schaefer

"Španski tenis postigao nešto što nikada ranije nije viđeno u istoriji" bombastičan je naslov koji je dao španski portal puntodebreak.com, a ne zaostaje ni "ugledni" As koji piše kako je Španija tobože "rešila" tenis.

I sve to nakon što je Davidovič-Fokina osvojio masters u Šangaju, savladavši u finalu mladog zemljaka i "novog Nadala" Rafu Hodara. 

Na ovaj način, Španija se može pohvaliti da su njeni teniseri barem jednom osvojili četiri grend slema, Završni ATP turnir, olimpijsko zlato i svih devet aktuelnih Masters 1000 turnira.

Podvig zaista vredan pomena, ali teško da nikad ranije nije viđeno u istoriji, jer je Srbiji bio dovoljan samo jedan čovek da 2024. godine kompletira ovo sve - reč je naravno o Novaku Đokoviću.

Istina, As se "udostojio" da u poslednjoj rečenici svog teksta pomene Srbinov podvig, dok portal puntodebreak.com pokušava da ospori Đokovićev podvig jer među devet turnira iz masters serije koje je naš teniser osvojio nema Hamburga koji je u međuvremenu ispao u ATP 500 kategoriju, a zamenio ga je upravo Šangaj, koji je Novak osvojio čak četiri puta.

To bi bilo isto kao kada bi neko osporio Špancima rekord jer Nadal nije osvojio Olimpijske igre u Montrealu 1976. godine nego samo one 2008. godine u Pekingu. Tokom istorije bilo je ukupno 11 turnira koji su bili deo masters 1000 serije, ali uvek je bilo samo devet slotova. 

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