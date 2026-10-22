Srbi gledaju i ne veruju: Španci se hvalisaju da je šest njihovih tenisera uradilo isto što Đoković sam

Prekrajanje teniske istorije

FOTO: Tanjug/AP/Sydney Schaefer

"Španski tenis postigao nešto što nikada ranije nije viđeno u istoriji" bombastičan je naslov koji je dao španski portal puntodebreak.com, a ne zaostaje ni "ugledni" As koji piše kako je Španija tobože "rešila" tenis.

I sve to nakon što je Davidovič-Fokina osvojio masters u Šangaju, savladavši u finalu mladog zemljaka i "novog Nadala" Rafu Hodara.

Na ovaj način, Španija se može pohvaliti da su njeni teniseri barem jednom osvojili četiri grend slema, Završni ATP turnir, olimpijsko zlato i svih devet aktuelnih Masters 1000 turnira.

With his triumph in Shanghai, Alejandro Davidovich Fokina has added another chapter to Spain's remarkable legacy: • Becomes the 16th Spanish player to win a Masters 1000 title, extending Spain's record among all nations (USA are next with 10). • Delivers Spain's 65th Masters 1000 title, further strengthening its all-time lead (USA remain second with 51). • Becomes the first Spaniard ever to win Shanghai, ending Spain's last major gap at Masters 1000 level. • Shanghai is now the 11th different Masters 1000 city conquered by a Spanish player out of 14 in the category's history. • Spain moves clear of Serbia in this unique ranking, 11 cities to 10, with several former Masters venues no longer on the calendar. — Luca Brancher (@LucaBeck) October 18, 2026

Podvig zaista vredan pomena, ali teško da nikad ranije nije viđeno u istoriji, jer je Srbiji bio dovoljan samo jedan čovek da 2024. godine kompletira ovo sve - reč je naravno o Novaku Đokoviću.

Istina, As se "udostojio" da u poslednjoj rečenici svog teksta pomene Srbinov podvig, dok portal puntodebreak.com pokušava da ospori Đokovićev podvig jer među devet turnira iz masters serije koje je naš teniser osvojio nema Hamburga koji je u međuvremenu ispao u ATP 500 kategoriju, a zamenio ga je upravo Šangaj, koji je Novak osvojio čak četiri puta.

To bi bilo isto kao kada bi neko osporio Špancima rekord jer Nadal nije osvojio Olimpijske igre u Montrealu 1976. godine nego samo one 2008. godine u Pekingu. Tokom istorije bilo je ukupno 11 turnira koji su bili deo masters 1000 serije, ali uvek je bilo samo devet slotova.