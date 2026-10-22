HOĆE DA NAS ODVOJE OD KINE, DA LJUDI GUBE POSAO, DA TUKU ŽENE: Vučić zagremo u Hali sportova - "Takvi da nam vode državu"

ALEKSANDAR Vučić opisao je ukratko kakve užase nude blokaderi sa "Studentske" liste i da su sve što treba pokazali za ove dve godine.

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- Hoće da nas odvoje od Kine, a 4 od 5 kompanija po izvozu je kineskih. Koliko hiljada ljudi imaju posao zbog njih. Njih interesuje centri gradova, a nas svaki čovek svuda. Kada su nam pesnicama udarali žene, ni tada nisu rekli izvnite i žao nam je. Od koga su to učili, gde su rasli? Ti ljudi da predstavljaju promene u Sbriji? Mi ćemo da štitimo svaku ženu i nećemo im dozvoliti ida maltretiraju žene. Žene su stub porodice. Pokušali su da podele porodice, napadali su crkvu, Maticu srpsku, vladiku Nikolaja nazivaju zločincem kao da je Alojzije Stepinac. I na sve to našeg patrijarha nazivaju pogrdnim imenima, nije Porfirije, nego Profitije.