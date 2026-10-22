Tragedija u lažnoj državi Kosovo"! Bivši fudbaler ubio rođenog brata, sada otkriveno i zašto
UPUCAO ga četiri puta!
Zločin se dogodio nakon rasprave oko podele porodične imovine.
Prema istragama, nakon verbalne rasprave između ubijenog Faruka i njihovog oca, osumnjičeni Jetmiri je uzeo pištolj i pucao u brata, pogodivši ga sa četiri hica.
Uprkos naporima lekara u Regionalnoj bolnici u Peći, Faruk je preminuo usled teškog unutrašnjeg i spoljašnjeg krvarenja prouzrokovanog presecanjem glavne arterije u levoj nozi.
Kosovska policija je uhapsila osumnjičenog na licu mesta i zaplenila pištolj kalibra 9×19 mm sa deset metaka, za koji osumnjičeni nije imao dozvolu.
Tužilaštvo ga tereti za teško ubistvo i neovlašćeno posedovanje oružja, uz zahtev sudu da se osudi na maksimalnu kaznu.
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