Tragedija u lažnoj državi Kosovo"! Bivši fudbaler ubio rođenog brata, sada otkriveno i zašto

UPUCAO ga četiri puta!

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Zločin se dogodio nakon rasprave oko podele porodične imovine.

Prema istragama, nakon verbalne rasprave između ubijenog Faruka i njihovog oca, osumnjičeni Jetmiri je uzeo pištolj i pucao u brata, pogodivši ga sa četiri hica.

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Uprkos naporima lekara u Regionalnoj bolnici u Peći, Faruk je preminuo usled teškog unutrašnjeg i spoljašnjeg krvarenja prouzrokovanog presecanjem glavne arterije u levoj nozi.

Kosovska policija je uhapsila osumnjičenog na licu mesta i zaplenila pištolj kalibra 9×19 mm sa deset metaka, za koji osumnjičeni nije imao dozvolu.

Tužilaštvo ga tereti za teško ubistvo i neovlašćeno posedovanje oružja, uz zahtev sudu da se osudi na maksimalnu kaznu.





