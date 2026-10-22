Fudbal

Tragedija u lažnoj državi Kosovo"! Bivši fudbaler ubio rođenog brata, sada otkriveno i zašto

М.П.

22. 10. 2026. u 10:11 >> 10:22

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UPUCAO ga četiri puta!

Трагедија у лажној држави Косово! Бивши фудбалер убио рођеног брата, сада откривено и зашто

Foto: Tanjug/AP Photo/Visar Kryeziu


Osnovno tužilaštvo u Peći podiglo je optužnicu protiv Jetmirija Isufija, nekadašnjeg fudbalera Dukađinija, zbog sumnje da je 21. marta ove godine u selu Bokšić kod Kline usmrtio rođenog brata Faruka Isufija (34), piše "Indeksonline".

Zločin se dogodio nakon rasprave oko podele porodične imovine.

Prema istragama, nakon verbalne rasprave između ubijenog Faruka i njihovog oca, osumnjičeni Jetmiri je uzeo pištolj i pucao u brata, pogodivši ga sa četiri hica.

Foto: Printsrin fejsbuk

 

Uprkos naporima lekara u Regionalnoj bolnici u Peći, Faruk je preminuo usled teškog unutrašnjeg i spoljašnjeg krvarenja prouzrokovanog presecanjem glavne arterije u levoj nozi.

Kosovska policija je uhapsila osumnjičenog na licu mesta i zaplenila pištolj kalibra 9×19 mm sa deset metaka, za koji osumnjičeni nije imao dozvolu.

Tužilaštvo ga tereti za teško ubistvo i neovlašćeno posedovanje oružja, uz zahtev sudu da se osudi na maksimalnu kaznu.


 

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