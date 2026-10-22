Kostov se seli u Premijer ligu? Zvezdin biser na meti legendarnog Engleza
Vasilije Kostov mogao bi karijeru da nastavi u engleskom fudbalu, pošto je, prema navodima medija, privukao pažnju Koventri sitija, kluba koji se vratio u Premijer ligu i koji sa klupe predvodi legendarni Frenk Lampard.
Kako prenosi "Koventri telegraf", engleski klub prati razvoj mladog veziste Crvene zvezde i razmatra mogućnost da ga dovede u svoje redove. Ipak, za sada nema potvrde da je zvanična ponuda upućena na adresu srpskog šampiona.
Koventri je u prethodnom periodu proširio skautsku mrežu širom Evrope, sa posebnim fokusom na mlade fudbalere koji bi u budućnosti mogli da postanu važni igrači ekipe, ali i da ostvare značajnu tržišnu vrednost.
Sportski direktor Din Ostin i njegov tim, prema pisanju engleskih medija, traže talente uglavnom uzrasta od 18 do 22 godine, a Kostov se navodno našao na širem spisku potencijalnih pojačanja.
Ipak, eventualni transfer neće biti jednostavan. Crvena zvezda je u više navrata jasno stavljala do znanja da za Kostova neće razmatrati ponude manje od 20 miliona evra.
Ostaje da se vidi da li će interesovanje engleskog kluba prerasti u konkretnu ponudu i da li je Koventri spreman da izdvoji sumu koju beogradski klub smatra odgovarajućom za svog mladog vezistu.
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