Politika

STUDENTSKA LISTA: Za Kosovo nas nije briga (VIDEO)

В.Н.

22. 10. 2026. u 08:08

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Vladan Kuzmanović sa "Studnetske liste" u debati na RTS doslovce je rekao da ga za Kosovo nije briga!

СТУДЕНТСКА ЛИСТА: За Косово нас није брига (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

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