KAKO DO NIŽE UPLATNICE: Tri koraka za manji račun za Infostan
MESEČNI računi za komunalne usluge predstavljaju značajan trošak, ali domaćinstva u Beogradu mogu značajno da umanje ove troškove uz nekoliko jednostavnih koraka.
1. Popust za redovno plaćanje (od 5% do 7%)
JKP „Infostan tehnologije” nagrađuje redovne platiše direktnim umanjenjem računa:
- 5% za redovno izmirivanje obaveza u propisanom roku.
- 6% za korisnike koji popust koriste šest meseci uzastopno.
- 7% za kontinuitet od godinu dana.
2. Ušteda od 50 dinara mesečno za e-račun
Prelaskom na elektronsku dostavu računa putem portala e.Sanduče (aktivacijom imejl dostave do 15. u mesecu), ostvaruje se mesečno umanjenje od 50 dinara, odnosno 600 dinara godišnje.
3. Gradske subvencije (od 10% do 30%)
Za osetljivije kategorije stanovništva – poput penzionera, domaćinstava sa niskim prihodima, osoba sa invaliditetom ili korisnika materijalnog obezbeđenja – Grad Beograd obezbeđuje subvencije od 10 do 30 odsto. Pravo se ne ostvaruje automatski, već je neophodna prijava nadležnim gradskim službama.
Šta uraditi pre plaćanja sledećeg računa?
- Proverite da li vam je obračunat popust za redovnost.
- Aktivirajte dostavu računa putem portala e.Sanduče za dodatnu uštedu.
- Ukoliko pripadate osetljivim kategorijama, proverite uslove za gradske subvencije.
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