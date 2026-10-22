Ekonomija

KAKO DO NIŽE UPLATNICE: Tri koraka za manji račun za Infostan

K. Despotović

22. 10. 2026. u 12:06

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MESEČNI računi za komunalne usluge predstavljaju značajan trošak, ali domaćinstva u Beogradu mogu značajno da umanje ove troškove uz nekoliko jednostavnih koraka.

КАКО ДО НИЖЕ УПЛАТНИЦЕ: Три корака за мањи рачун за Инфостан

Foto: D. Milovanović

1. Popust za redovno plaćanje (od 5% do 7%)

JKP „Infostan tehnologije” nagrađuje redovne platiše direktnim umanjenjem računa:

  • 5% za redovno izmirivanje obaveza u propisanom roku.
  • 6% za korisnike koji popust koriste šest meseci uzastopno.
  • 7% za kontinuitet od godinu dana.

2. Ušteda od 50 dinara mesečno za e-račun

Prelaskom na elektronsku dostavu računa putem portala e.Sanduče (aktivacijom imejl dostave do 15. u mesecu), ostvaruje se mesečno umanjenje od 50 dinara, odnosno 600 dinara godišnje.

3. Gradske subvencije (od 10% do 30%)

Za osetljivije kategorije stanovništva – poput penzionera, domaćinstava sa niskim prihodima, osoba sa invaliditetom ili korisnika materijalnog obezbeđenja – Grad Beograd obezbeđuje subvencije od 10 do 30 odsto. Pravo se ne ostvaruje automatski, već je neophodna prijava nadležnim gradskim službama.

Šta uraditi pre plaćanja sledećeg računa?

  • Proverite da li vam je obračunat popust za redovnost.
  • Aktivirajte dostavu računa putem portala e.Sanduče za dodatnu uštedu.
  • Ukoliko pripadate osetljivim kategorijama, proverite uslove za gradske subvencije.

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