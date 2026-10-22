KAKO DO NIŽE UPLATNICE: Tri koraka za manji račun za Infostan

UPRAVA za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srbije nema informaciju kada će poljoprivrednici dobiti subvenciju za seme od 17.000 dinara po hektaru, navedeno je u odgovoru na pitanje subotičkih ratara kada će biti isplaćena ta finansijska podrška jer ističe rok za setvu, a novca još nema.