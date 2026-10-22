Kraj za Kerika na klupi Mančestera? Bivši trener Bajerna i doskorašnji selektor Nemačke seda na klupu Đavola
Nemac na klupi Junajteda?
Nemački trener Julijan Nagelsman glavni je kandidat da nasledi Majkla Kerika u Mančester Junajtedu, prenose engleski mediji.
Kerikova budućnost na "Old Trafordu" je neizvesna posle lošeg starta sezone, a situacija se dodatno pogoršala posle poraza od Koma u Ligi šampiona (4:1).
Nagelsman ima 39 godina, dokazao se kao trener Hofenhajma i Lajpciga, da bi potom vodio Bajern i bio selektor Nemačke.
Nagelsman je preuzeo reprezentaciju Nemačke u septembru 2023. godine kako bi predvodio nacionalni tim na Evropskom prvenstvu 2024. godine, gde je ekipa stigla do četvrtfinala. Nakon učešća na Svetskom prvenstvu 2026. godine, FS Nemačke i Nagelsman su u julu 2026. zvanično završili saradnju, a "pancere" je preuzeo Jirgen Klop.
Preporučujemo
Nakon povratka Ivanića i Katija, evo šta je Albert Rijera uradio pred Kopenhagen
22. 10. 2026. u 07:04
PRST U OKO HRVATIMA! Grme iz komšiluka, nakon ovog ništa više neće biti isto
22. 10. 2026. u 06:52 >> 10:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)