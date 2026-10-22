Kraj za Kerika na klupi Mančestera? Bivši trener Bajerna i doskorašnji selektor Nemačke seda na klupu Đavola

Nemac na klupi Junajteda?

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Nemački trener Julijan Nagelsman glavni je kandidat da nasledi Majkla Kerika u Mančester Junajtedu, prenose engleski mediji.

Kerikova budućnost na "Old Trafordu" je neizvesna posle lošeg starta sezone, a situacija se dodatno pogoršala posle poraza od Koma u Ligi šampiona (4:1).

Nagelsman ima 39 godina, dokazao se kao trener Hofenhajma i Lajpciga, da bi potom vodio Bajern i bio selektor Nemačke.

Nagelsman je preuzeo reprezentaciju Nemačke u septembru 2023. godine kako bi predvodio nacionalni tim na Evropskom prvenstvu 2024. godine, gde je ekipa stigla do četvrtfinala. Nakon učešća na Svetskom prvenstvu 2026. godine, FS Nemačke i Nagelsman su u julu 2026. zvanično završili saradnju, a "pancere" je preuzeo Jirgen Klop.