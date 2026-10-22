Fudbal

Kraj za Kerika na klupi Mančestera? Bivši trener Bajerna i doskorašnji selektor Nemačke seda na klupu Đavola

Filip Milošević

22. 10. 2026. u 16:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Nemac na klupi Junajteda?

Крај за Керика на клупи Манчестера? Бивши тренер Бајерна и доскорашњи селектор Немачке седа на клупу Ђавола

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Nemački trener Julijan Nagelsman glavni je kandidat da nasledi Majkla Kerika u Mančester Junajtedu, prenose engleski mediji.

Kerikova budućnost na "Old Trafordu" je neizvesna posle lošeg starta sezone, a situacija se dodatno pogoršala posle poraza od Koma u Ligi šampiona (4:1).

Nagelsman ima 39 godina, dokazao se kao trener Hofenhajma i Lajpciga, da bi potom vodio Bajern i bio selektor Nemačke.

Nagelsman je preuzeo reprezentaciju Nemačke u septembru 2023. godine kako bi predvodio nacionalni tim na Evropskom prvenstvu 2024. godine, gde je ekipa stigla do četvrtfinala. Nakon učešća na Svetskom prvenstvu 2026. godine, FS Nemačke i Nagelsman su u julu 2026. zvanično završili saradnju, a "pancere" je preuzeo Jirgen Klop.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je (VIDEO)
Panorama

0 0

"Kupili smo montažnu kuću od kontejnera iz Kine i - čudo je" (VIDEO)

RAST cena nekretnina poslednjih godina postao je jedan od najvećih društvenih i ekonomskih problema savremenog doba. Kupovina ili iznajmljivanje stana ili kuće za mnoge ljude više nije realna opcija, čak ni uz stalno zaposlenje i stabilna primanja. Troškovi po kvadratu rastu brže od plata, kamatne stope otežavaju zaduživanje, a tržište je sve manje prilagođeno prosečnom građaninu.

21. 10. 2026. u 21:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Druže Tito mi ti se kunemo Hrvat iz Ogulina kažnjen zbog partizanskih pesama - orila se i Mlada partizanka

"Druže Tito mi ti se kunemo" Hrvat iz Ogulina kažnjen zbog partizanskih pesama - orila se i "Mlada partizanka"