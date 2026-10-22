Fabregas se smilovao i poštedeo Junajted još većeg brukanja, pa zažalio zbog toga

Španac otkrio šta je rekao igračima posle četvrtog gola

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Sesk Fabregas priznao je da je tražio od svojih fudbalera da smanje tempo nakon što je Komo poveo sa 4:0 protiv Mančester junajteda u Ligi šampiona. Španski trener smatra da je upravo ta odluka omogućila engleskom velikanu da postigne počasni gol.

Komo je u sredu priredio jednu od najvećih večeri u istoriji kluba, ubedljivo nadigravši Mančester junajted. Džošua Zirkze je kasno uspeo da ublaži poraz gostiju, ali ni to nije moglo da prikrije još jedno razočaravajuće izdanje ekipe Majkla Kerika.

Junajted je zabeležio samo dve pobede u prvih 11 utakmica u svim takmičenjima ove sezone, pa se položaj trenera dodatno zakomplikovao. A poraz je mogao da bude i ubedljiviji da Fabregas nije odlučio da njegovi igrači sačuvaju snagu za naredne izazove.

- Žao mi je zbog poslednjih deset minuta, jer sam ja tražio od ekipe da uspori tempo. Čeka nas još jedna utakmica, a pri rezultatu 4:0 mogli smo malo da kontrolišemo situaciju - rekao je Fabregas.

Trener Koma nije krio nezadovoljstvo zbog primljenog gola, ističući da je pad intenziteta bio posledica njegove odluke.

- Njihov gol me je pogodio jer smo smanjili intenzitet i spustili odbrambenu liniju. Ali to je moja greška - priznao je Španac.

Dok je Fabregas žalio što njegova ekipa nije zadržala maksimalnu koncentraciju, verovatno odlazeći menadžer Junajteda Majkl Karik je posle utakmice otvoreno kritikovao pojedine fudbalere Mančester junajteda.

- Možemo da pobedimo ili izgubimo, ali način na koji smo večeras igrali u pojedinim trenucima nije bio prihvatljiv. Želim da navijači znaju da saosećam s njima - poručio je trener engleskog kluba.

Kerik je naglasio da ga nisu pogodili samo golovi, već i odnos ekipe prema utakmici, dodajući da igrači moraju da razumeju odgovornost koju nose kada nastupaju za Mančester junajted.

- Nije stvar u tome da igraju za mene, već za ovaj klub. Ja sam odgovoran za klub i navijače. Dajem sve od sebe, stalo mi je do ovoga i pružam maksimum koji mogu - rekao je Kerik, čija je trenerska pozicija posle novog neuspeha pod sve većim znakom pitanja.