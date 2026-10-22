Fudbal

"Uradiću to sa Napolitancima, a ne Amerikancima!" Predsednik Napolija o prodaji kluba

Filip Milošević

22. 10. 2026. u 16:40

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Prvi čovek Napolija o prodaji kluba.

Урадићу то са Наполитанцима, а не Американцима! Председник Наполија о продаји клуба

AP Photo/Alessandra Tarantino

Aurelio De Laurentis još uvek ne planira da proda klub, međutim postoje naznake da bi to moglo da se dogodi u relativno bliskoj budućnosti.

Još od 2004. godine Aurelio de Laurentis sedi na čelu Napolija. Sve je prošao sa njima. Od Serije C, do osvajanja titule prvaka Italije u dva navrata, učešća u Ligi šampiona, osvajanju Superkupova i mnogih drugih uspeha.

Kada je reč o potezima koje De Laurentis planira, među njima nije prodaja organizacije.

- Napoli nije na prodaju. Odbio sam 3.500.000.000 od Arapa jer nisam želeo da se povučem. Ako bih prodavao, preferiram da to uradim sa Napolitancima, ne sa Amerikancima. Ako bi Napolitanac želeo da me zameni za dve, tri ili pet godina, to bi bilo u redu - rekao je De Laurentis.

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