"ONI SU POKUŠALI DA RAZORE ZEMLJU PO SPOLJNOM NALOGU" Vučić: Napali su nas milijardama evra, a mi smo se branili čistotom

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić ogolio je suštinu borbe koja se vodi u našoj zemlji.

Foto: Printskrin

- Pogledajte ko ih je podržao, mene narod običan a njih. Nataša Kandić, Sonja Biserko, Aida Ćorović. Oni su pokušali da razore zemlju po spoljnom nalogu, ogroman novac je ušao u zemlji, zato je ovo najteža bitka, napali su nas milijardama evra, a mi smo se branili čistotom, programom, ljubavi prema našoj Srbiji i uspesima Srbije. Branili smo se time što im kažem oda je Kosovo i Metohija deo Srbije, a oni ne smeju da pisnu! Nemaju nijednog čoveka sa KiM na listi. Mi se hvalimo svojoj ljubavlju prema Republici Srpskoj, i pozdrav za narod u Republici Srpskoj i hvala im za svaku podršku. Hvalim ose time što oni ne m ogu da izgovore nikako, muče se, ih, eh, ah, ali nema odgovora hoćete li da uvedete sankcije Rusiji ili ne, a mi smo 4 godine izdržali junački i odbranili nezavisnost - kazao je Vučić.