DUNJE STIŽU U VELIKOM RODU: Otkupna cena oko 60 dinara, beračima dnevnica 6.000
U TAVNIKU kod Kraljeva, selu poznatom po proizvodnji dunja, berba počinje oko 1. novembra, a nakon nekoliko slabijih sezona voćari očekuju dobar rod i izuzetan kvalitet plodova.
Vlado Obradović, koji dunje gaji na više od tri hektara, očekuje prinos od 40 do 50 tona. Najveći problem proizvođačima predstavlja nedostatak radne snage, jer dnevnica berača dostiže 6.000 dinara uz dva obroka.
Tavnik ima oko 60.000 stabala dunja i 1.200 stanovnika, a prema lokalnim procenama, iz ovog sela potiče čak dve trećine domaće proizvodnje dunja, piše agronews.
Zvanična otkupna cena još nije poznata, ali Obradović očekuje da će iznositi oko 60 dinara po kilogramu.
(agronews)
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