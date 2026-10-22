Politika

NATAŠA KANDIĆ: Aleksandar Vučić je stvarno gotov (FOTO)

В.Н.

22. 10. 2026. u 08:10

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NATAŠA Kandić, javno je podržala Studentsku listu, a njene najnovije objave na društvenim mrežama ponovo su otvorile polemiku o njenim političkim stavovima i tome koliko daleko može da ode ova deklarisana mrziteljka svega srpskog.

НАТАША КАНДИЋ: Александар Вучић је стварно готов (ФОТО)

Foto: Printskrin

Najveća mrziteljka Srbije i svega srpskog, podržala studentsku listu, a sad kune Vučića na društvenim mrežama.

"Aleksandar Vučić je stvarno gotovo" napisala je ona u objavi na mreži X.

Photo: Printscreen

 

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