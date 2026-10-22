VUČIĆ O NAPADIMA BLOKADERA: Šoškić priča o korupciji, koliko ima računa u inostranstvu, a evro bi da digne na 200 dinara
PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, obratio se okupljenima na predizbornom mitingu u Beogradu.
Šta god da ih pitate nemaju odgovor, samo kažu korumpirani? Ti mi Šoškiću kažeš da sam korupmpiran? Ja nijedan račun nemam, a kolik ovi račua imate. Koliko si računa imao gde si prebacivao narodne pare iz NBS, pa bi opet da digneš evro na 200 dinara. I nikada mi ništa nisu našli, zato su morali dao rganizuju najgoru mržnju. Časno i vberno sam vam služio, posao me ne interesuje zbog bogatsva, već zbog istorije, u tome je razlika između nas i njih.
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