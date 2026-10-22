ČADEŽ: Srpski Orion Telekom među globalnim operatorima koji razvijaju AI infrastrukturu budućnosti
NA prestižnoj GTC konferenciji u Berlinu, NVIDIA je zvanično predstavila srpski Orion Telekom kao značajnu kariku evropskog NVIDIA ekosistema, uz najveće međunarodne telekomunikacione kompanije koje grade i proširuju infrastrukturu za novu eru veštačke inteligencije.
Srpska kompanija Orion Telekom planira da proširi infrastrukturu za veštačku inteligenciju u Srbiji uvođenjem novog NVIDIA naprednog računarskog sistema za razvoj i primenu AI rešenja u Državnom data centru Srbije. Nova računarska infrastruktura, čiji se početak rada očekuje u prvoj polovini 2027. godine, deo je šireg razvoja koji je NVIDIA predstavila na konferenciji GTC Berlin, navodeći „Orion“ među devet telekomunikacionih operatora koji razvijaju ili proširuju infrastrukturu zasnovanu na njenim tehnologijama.
Međunarodna validacija domaće kompanije u oblasti razvoja AI infrastrukture značajan je korak za srpsku tehnološku industriju i dodatna potvrda potencijala Srbije da zauzme važnije mesto u globalnom lancu vrednosti digitalne ekonomije, ocenio je tim povodom Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS).
- Međunarodno pozicioniranje domaćih tehnoloških kompanija potvrđuje potencijal Srbije da postane važan regionalni centar za razvoj veštačke inteligencije i napredne digitalne infrastrukture. To pokazuje da domaće tehnološke kompanije imaju kapacitet da učestvuju u razvoju složenih infrastrukturnih projekata i budu deo međunarodnih tehnoloških ekosistema - rekao je Čadež.
Orion Telekom našao se među pet operatora izdvojenih za proširenje postojeće AI infrastrukture NVIDIA-e, zajedno sa kompanijama Deutsche Telekom, Fastweb + Vodafone, Cassava Technologies i Kazakhtelecom.
Razvoj infrastrukture za veštačku inteligenciju predstavlja, prema rečima Čadeža, jedan od ključnih preduslova za dalju digitalnu transformaciju privrede, povećanje produktivnosti, unapređenje konkurentnosti i razvoj novih poslovnih modela.
Čadež podseća da su u maju ove godine, PKS i Orion Telekom, kao NVIDIA AI Factory partner u Srbiji, potpisali Memorandum o saradnji u prisustvu Karla Ruiza, potpredsednika kompanije NVIDIA za korporativna rešenja i operacije u regionu EMEA u cilju razvoja srpskog poslovnog jezičkog modela zasnovanog na NVIDIA tehnologiji. Time je postavljena osnova za razvoj AI rešenja prilagođenih potrebama domaće privrede.
U februaru ove godine u Srbiji je otvarena prva AI fabrika „Oriona“, koja je prva komercijalna suverena AI infrastruktura u jugoistočnoj Evropi opremljena najmodernijim NVIDIA čipovima s ciljem da podaci iz naše zemlje ostanu u Srbiji.
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