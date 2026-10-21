KANDIDAT SL PRIZNALA PRED KAMERAMA: Iza nas stoje timovi koji nas kontrolišu

KANDIDATI sa SL sami priznaju da iza njih stoje timovi koji ih kontrolišu.

Foto: Spasa DAKIC/Sipa Press/Profimedia

SL se sve više kompromituje pred izbore.

Najnoviji snimak gostovanja kandidata sa SL na TV Insajder.

– Studenti prvo su nas organizovali jer u nas imaju najviše poverenja, a zatim i timovi koji stoje iza nas. Nismo mi sami, da se razumemo, nas jeste 250 predloženih kandidata, ali iza nas stoje timovi koji, naravno, kontrolišu sve nas – rekla je kandidatkinja.