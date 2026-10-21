Politika

KANDIDAT SL PRIZNALA PRED KAMERAMA: Iza nas stoje timovi koji nas kontrolišu

Novosti online

21. 10. 2026. u 20:52

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KANDIDATI sa SL sami priznaju da iza njih stoje timovi koji ih kontrolišu.

КАНДИДАТ СЛ ПРИЗНАЛА ПРЕД КАМЕРАМА: Иза нас стоје тимови који нас контролишу

Foto: Spasa DAKIC/Sipa Press/Profimedia

SL se sve više kompromituje pred izbore. 

Najnoviji snimak gostovanja kandidata sa SL na TV Insajder.

– Studenti prvo su nas organizovali jer u nas imaju najviše poverenja, a zatim i timovi koji stoje iza nas. Nismo mi sami, da se razumemo, nas jeste 250 predloženih kandidata, ali iza nas stoje timovi koji, naravno, kontrolišu sve nas – rekla je kandidatkinja.

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