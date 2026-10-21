KANDIDAT SL PRIZNALA PRED KAMERAMA: Iza nas stoje timovi koji nas kontrolišu
KANDIDATI sa SL sami priznaju da iza njih stoje timovi koji ih kontrolišu.
SL se sve više kompromituje pred izbore.
Najnoviji snimak gostovanja kandidata sa SL na TV Insajder.
– Studenti prvo su nas organizovali jer u nas imaju najviše poverenja, a zatim i timovi koji stoje iza nas. Nismo mi sami, da se razumemo, nas jeste 250 predloženih kandidata, ali iza nas stoje timovi koji, naravno, kontrolišu sve nas – rekla je kandidatkinja.
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