ZA NABAVKU NOVE MEHANIZACIJE, OPREME I PLASTENIKA: Pokrajina izdvaja 98 miliona dinara

ZA nabavku nove mehanizacije, opreme i plastenika, 96 poljoprivrednih gazdinstava u Vojvodini dobilo je podršku iz pokrajinskog budžeta, za koju je ukupno izdvojeno 98 miliona dinara.

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Novac je namenjen nabavci mehanizacije za voćarstvo, vinogradarstvo i hmeljarstvo, opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda, kao i plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru.

Ugovore je poljoprivrednicima uručila podsekretarka Ivana Pejović Ševrt, koja je istakla da je cilj konkursa da proizvođačima olakša rad i omogući bolje rezultate u proizvodnji.

- Naš cilj nije samo da dodelimo sredstva, već da vam pomognemo da lakše i sigurnije proizvodite i ostvarujete bolje rezultate. Jer svako ulaganje u poljoprivredu jeste ulaganje u budućnost naših sela, naših porodica i cele Srbije - poručila je Pejović Ševrt.

Sredstva će biti isplaćena nakon realizacije investicija, u skladu sa prilivom novca u pokrajinski budžet. Poljoprivrednici koji su konkurisali na osnovu računa dokumentaciju za pravdanje sredstava treba da dostave do 30. oktobra, dok je za one koji su konkurisali na osnovu predračuna rok 20. novembar 2026. godine.

(Vojvođanski.com)