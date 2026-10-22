Gde ide ovaj ludi svet? Nema više crvenih i žutih, sada sudija koristi telefon umesto kartona (VIDEO)

FUDBAL je dobio jednu totalno novu inovaciju!

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Naime, na utakmici Kupa Urugvaja između Nasionala i Rentistasa, sudija Eduardo Varela je koristio je elektronski uređaj za pokazivanje žutih i crvenih kartona, umesto tradicionalnih plastičnih kartona.

Nasional je pobedio u utakmici koja je završena rezultatom 3:0, a u samoj završnici je ostao sa igračem manje pošto je Gelos dobio crveni karton.

Isključenje fudbaleru sudija je pokazao putem uređaja koji funkcioniše poput mobilnog telefona, a ekran menja boju u zavisnosti od kazne koju sudija izriče. Osim pokazivanja kartona, sistem omogućava i evidentiranje opomena, isključenja i drugih događaja tokom utakmice.

Ova inovacija još je u fazi testiranja, a cilj je da se sudijama olakša posao i ubrza vođenje zapisnika.

Snimci sa utakmice su izazvale puno pažnje na društvenim mrežama, a ostaje da se vidi da li će elektronski kartoni u budućnosti zaživeti i na najvećim fudbalskim takmičenjima.

🟨🟥 Goodbye to yellow and red cards? In Uruguay, referee Eduardo Varela used an electronic device instead of traditional cards in the match between Nacional and Rentistas, which took place on 15 October in the eighth round of the AUF Cup. #Tactique #Football #Arbitration https://t.co/EwXERoHAMq — Tactique (@TactiqueR) October 16, 2026