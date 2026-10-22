Fudbal

Gde ide ovaj ludi svet? Nema više crvenih i žutih, sada sudija koristi telefon umesto kartona (VIDEO)

М.П.

22. 10. 2026. u 13:56

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FUDBAL je dobio jednu totalno novu inovaciju!

Где иде овај луди свет? Нема више црвених и жутих, сада судија користи телефон уместо картона (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Naime, na utakmici Kupa Urugvaja između Nasionala i Rentistasa, sudija Eduardo Varela je koristio je elektronski uređaj za pokazivanje žutih i crvenih kartona, umesto tradicionalnih plastičnih kartona.

Nasional je pobedio u utakmici koja je završena rezultatom 3:0, a u samoj završnici je ostao sa igračem manje pošto je Gelos dobio crveni karton.

Isključenje fudbaleru sudija je pokazao putem uređaja koji funkcioniše poput mobilnog telefona, a ekran menja boju u zavisnosti od kazne koju sudija izriče. Osim pokazivanja kartona, sistem omogućava i evidentiranje opomena, isključenja i drugih događaja tokom utakmice.

Ova inovacija još je u fazi testiranja, a cilj je da se sudijama olakša posao i ubrza vođenje zapisnika.

Snimci sa utakmice su izazvale puno pažnje na društvenim mrežama, a ostaje da se vidi da li će elektronski kartoni u budućnosti zaživeti i na najvećim fudbalskim takmičenjima.

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