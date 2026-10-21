NOVA ŠANSA ZA ZARADU NA SELU TOKOM ZIME: Država pokreće hitnu akciju

MINISTARSTVO poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zvanično je izdalo obavezujuću naredbu o organizovanom sakupljanju šumskog semena tokom jeseni i zime 2026/2027. godine.

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Ova vanredna mera doneta je sa primarnim ciljem hitnog pokretanja pojedinca i registrovanih proizvođača kako bi se obezbedio materijal za sanaciju ogromnih šumskih površina koje su potpuno uništene u katastrofalnim požarima tokom leta i rane jeseni 2026. godine.

Poseban geografski fokus i apsolutni prioritet ove akcije biće regeneracija ekosistema na području Specijalnog rezervata prirode, gde je vatrena stihija ostavila najveće posledice.

Stroga pravila: Priznaje se samo roba iz registrovanih objekata

Za razliku od sporadičnog sakupljanja, država je ovog puta postavila veoma jasne i stroge fitosanitarne okvire. Proces prikupljanja semenskog materijala određenih biljnih vrsta sme se sprovoditi isključivo u semenskim objektima koji su upisani u zvanični Registar regiona provenijencije i priznatog polaznog materijala.

Kako saznajemo, na ovaj način država želi da osigura proizvodnju isključivo selekcionisanog, kvalifikovanog i testiranog reproduktivnog materijala poznatog porekla. Sakupljači će proći brzu selekciju, a sav materijal koji prođe laboratorijske testove čistoće i klijavosti biće otkupljen po unapred definisanim državnim tarifama, što otvara potpuno novi izvor prihoda za seoska gazdinstva u brdsko-planinskim predelima tokom predstojećih zimskih meseci kada nema standardnih radova u polju.

Kako se prijaviti za otkup?

Svi registrovani proizvođači šumskog semena i sadnog materijala, kao i zainteresovana lokalna gazdinstva koja ispunjavaju tehničke uslove, detaljne instrukcije o kvotama, traženim vrstama drveća i lokacijama za predaku mogu pronaći na zvaničnom portalu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Očekuje se da u narednim danima Javno preduzeće „Srbijašume“ objavi i tačne lokacije svojih šumskih uprava na kojima će biti organizovani prijemni punktovi i stručna kontrola sakupljenih semena.