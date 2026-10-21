UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA: Poljoprivrednicima subvencije za seme kad se steknu uslovi

UPRAVA za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srbije nema informaciju kada će poljoprivrednici dobiti subvenciju za seme od 17.000 dinara po hektaru, navedeno je u odgovoru na pitanje subotičkih ratara kada će biti isplaćena ta finansijska podrška jer ističe rok za setvu, a novca još nema.

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Upit poljoprivrednika kada će država isplatiti tu subvenciju Uprava za agrarna plaćanja prosledila je nadležnom Ministarstvu iz koga je stigao odgovor da je „javni poziv za drugu ratu osnovnih podsticaja za biljnu proizvodnju u skladu sa Planom javnih poziva, predviđen za period septembar-novembar“, prenosi Beta.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić nedavno je rekao da će se držati kalendara javnih poziva, ali je najavljivao i izmene mera podsticaja tako da „oni koji više rade više i dobiju“.

Kada će i da li će poljoprivrednici dobiti novac za seme, sada na kraju godine i koliko je hektara zasejano, a zasejano je, već sada je evidentno, mnogo manje nego prošle godine zbog vremenskih uslova i besparice, tačno će se znati za dve-tri nedelje kada isteknu optimalni i neoptimalni rokovi za setvu.

U odgovoru Uprave za agrarna plaćanja navedeno je da će objavljivanje javnog poziva izvršiti taj organ državne uprave „u skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu za ostvarivanje tih podsticaja kada se za to steknu odgovarajući uslovi“.

- Trenutno još uvek ne postoji dokument koji bi podnosiocu zahteva mogao dati odgovor kada će biti isplaćena ta subvencija - odgovoreno je Upravi za agrarna plaćanja iz Sektora za poljoprivrednu politiku, „užeg dela Ministarstva“, odnosno bez, kako je navedeno, organa uprave.

Zahtev za informaciju kada će poljoprivrednicima biti isplaćena subvencija podneo je u ime poljoprivrednika Srđan Boroš Đevi Ministarstvu koje ga je prosledilo Upravi, a zatim Uprava tražila odgovor i dobila ga od Sektora za poljoprivredu „užeg dela Ministarstva“.

Boroš Đevi se u zahtevu pozvao na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i odgovor je dobio u roku od 15 dana.

Od lokalne vlasti u Subotici Boroš Đevi je, nakon što je u junu vremenska nepogoda sa gradom značajno oštetila useve u Tavankutu, Žedniku, Čantaviru, Mišićevu, Bajmoku i Đurđinu zatražio odgovor da li je sazvan Štab za vanredne situacije i da li je procenjena šteta i proglašena elementarna nepogoda na osnovu čega bi oštećeni poljoprivrednici mogli da zatraže nadoknadu.

U odgovoru lokalna vlast je navela da je Komisija procenila štetu na 7.800 hektara, a da Štab nije sazvan, a ni proglašena elementarna nepogoda koja je napravila štetu od oko devet miliona evra, što je više od deset odsto gradskog budžeta.

(Biznis.rs)