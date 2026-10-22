MERC POD PRITISKOM SA SVIH STRANA: NJegovi poslanici mogli bi da dovedu AfD na vlast

FRIDRIH Merc je pokušao da ostavi iza sebe istorijske poraze svojih konzervativaca u istočnoj Nemačkoj, ali najveći izazov za njega kao kancelara – kao i za njegovu kontrolu nad sopstvenom strankom – možda tek predstoji, piše "Politiko".

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

Stranka Alternativa za Nemačku (AfD) nastoji da zada do sada najteži udarac oslabljenoj koalicionoj vladi, tako što bi – prilikom glasanja u decembru – mogla da obezbedi izbor prvog premijera pokrajinske vlade iz redova krajnje desnice još od Drugog svetskog rata, i to u pokrajini Saksonija-Anhalt.

Mercove kolege iz redova Hrišćansko-demokratske unije (CDU) u Berlinu strahuju da bi članovi njihove stranke na pokrajinskom nivou mogli da pomognu AfD-u u tome - što bi za kancelara stvorilo scenario iz noćne more.

Ovaj strah proizilazi iz optužbi da je grupa konzervativaca iz Saksonije-Anhalt ranije ovog meseca već prekršila stranačku disciplinu, glasajući tajno za kandidata AfD-a za predsednika pokrajinskog parlamenta, čime su izazvali gnev stranačkog rukovodstva na nacionalnom nivou.

Pod pritiskom konzervativaca iz Berlina, lider CDU-a u Saksoniji-Anhalt, Sven Šulce, prošle nedelje je najavio plan prema kojem bi poslanici njegove stranke napustili salu tokom prva dva kruga tajnog glasanja u decembru.

Time bi se osiguralo da niko od njih ne može da glasa za kandidata krajnje desnice – niti da bude osumnjičen za tako nešto. Nije jasno šta bi stranka učinila u eventualnom trećem krugu, kada bi AfD-u bila potrebna samo većina glasova prisutnih poslanika.

Lideri AfD-a su otvoreno izjavili da računaju na prelaske pojedinaca iz redova konzervativaca; reč je o strategiji koja je podjednako usmerena na sejanje razdora među konzervativcima, kao i na osvajanje premijerske funkcije. Čini se da taj pristup daje rezultate, bar delimično.

- Ovo nije ništa drugo do kapitulacija CDU-a - rekao je Tino Hrupala, jedan od lidera AfD-a na nacionalnom nivou, nakon što su konzervativci u pokrajini najavili da će napustiti salu. "Plaše se izbora."

Centristi koji koketiraju sa radikalima

Za Merca, čija je popularnost na istorijskom minimumu, ponašanje njegove stranke u Saksoniji-Anhaltu – uz mogućnost politički eksplozivne pobede AfD-a u decembru – dodatno otežava napore da se prevaziđu ponižavajući izborni porazi iz prošlog meseca u istočnoj Nemačkoj.

To mu takođe otežava pokušaje da povrati kontrolu i usmeri pažnju na svoje prioritete: podršku Ukrajini i oživljavanje privrede.

Poslanici levog centra već su uputili kritike pojedinim delovima Mercove stranke, navodeći da nisu naučili lekcije iz nemačke istorije, te su povukli paralele sa dolaskom nacista na vlast uz pomoć konzervativaca.

Nakon što su lokalni konzervativni poslanici ranije ovog meseca, po svemu sudeći, podržali kandidata AfD-a za predsednika parlamenta Saksonije-Anhalta, poslanici Socijaldemokratske partije (SPD) u Berlinu organizovali su protestnu šetnju pored Brandenburške kapije, sve do trga na kojem su nacisti svojevremeno spaljivali knjige. Ministar odbrane iz redova SPD-a, Boris Pistorijus, otpevao je državnu himnu i opisao taj događaj kao rušenje tabua – nešto "što u ovom obliku nismo videli više od 90 godina".

Konzervativni zakonodavci su poslednjih nedelja uzvratili napadima na SPD i Zelene, zamerajući im što su dozvolili svojim berlinskim ograncima da uđu u koalicione pregovore sa strankom Levica — krajnje levičarskom partijom koja vuče korene iz komunističke partije Istočne Nemačke, a koja je na izborima u tom gradu prošlog meseca osvojila najviše glasova.

Međutim, za Merca i njegovu koalicionu vladu, ulog na decembarskim izborima u Saksoniji-Anhaltu je daleko veći.

Kako će se odvijati decembarski izbori, ostaje krajnje neizvesno. Na kraju, kandidat stranke AfD za premijera pokrajine, Ulrih Zigmund, mogao bi da osvoji tu funkciju uz podršku Saveza Sara Vagenkneht — male, populističko-levičarske stranke koja je pokazala spremnost na saradnju sa AfD-om i deli njene stavove po pitanju Rusije.

Merc je očigledno zabrinut zbog mogućnosti da poslanici CDU-a tajno pruže podršku AfD-u.

- Ljudi koji rade takve stvari — poslanici koji pružaju ruku — nema mesta u CDU za takav izbor i to se neće promeniti - rekao je Merc ranije ovog meseca.

"CDU nikada neće birati ekstremiste na javne funkcije ili vladine položaje bilo gde u Nemačkoj."

(RT Balkan)