MAKRON PRIZNAO PROPUSTE, PA NAJAVIO REZ: Francuska udara na proteste, evo kad stižu zabrane!
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da su državni organi napravili propuste tokom subotnjih protesta i dodao da će vlada iz toga "izvući pouke".
On je nakon sastanka Saveta bezbednosti kazao da će nesindikalne demonstracije biti zabranjene "svuda gde je to moguće", preneo je BMF.
- Vladina doktrina za naredne dane, a posebno za 24. oktobar, jeste zabrana zahteva za okupljanje od strane lica koja za to nemaju nikakav legitimitet - rekao je Makron.
Dodao je da će sindikalne organizacije imati pravo da organizuju okupljanja, ali će im biti ponuđene alternativne maršrute kako bi država zaštitila centre gradova, prodavnice i javne objekte.
- Videli smo i političke, pa čak i pobunjeničke akte koje su izvodile organizovane krajnje levičarske grupe sa ciljem svrgavanja Republike - kazao je francuski lider. Najavio je sastanak Saveta odbrane u petak.
Policijska prefektura saopštila je da će demonstracije najavljene za subotu u Parizu između Trga Bastilje i Trga nacije, moći da se održe u subotu. Prefektura je proglasila dve demonstracione rute.
(Tanjug)
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