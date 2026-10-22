Svet

MAKRON PRIZNAO PROPUSTE, PA NAJAVIO REZ: Francuska udara na proteste, evo kad stižu zabrane!

P. Đurđević

22. 10. 2026. u 14:32

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FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da su državni organi napravili propuste tokom subotnjih protesta i dodao da će vlada iz toga "izvući pouke".

МАКРОН ПРИЗНАО ПРОПУСТЕ, ПА НАЈАВИО РЕЗ: Француска удара на протесте, ево кад стижу забране!

Foto: Printscreen

On je nakon sastanka Saveta bezbednosti kazao da će nesindikalne demonstracije biti zabranjene "svuda gde je to moguće", preneo je BMF.

- Vladina doktrina za naredne dane, a posebno za 24. oktobar, jeste zabrana zahteva za okupljanje od strane lica koja za to nemaju nikakav legitimitet - rekao je Makron.

Dodao je da će sindikalne organizacije imati pravo da organizuju okupljanja, ali će im biti ponuđene alternativne maršrute kako bi država zaštitila centre gradova, prodavnice i javne objekte.

- Videli smo i političke, pa čak i pobunjeničke akte koje su izvodile organizovane krajnje levičarske grupe sa ciljem svrgavanja Republike - kazao je francuski lider. Najavio je sastanak Saveta odbrane u petak.

Policijska prefektura saopštila je da će demonstracije najavljene za subotu u Parizu između Trga Bastilje i Trga nacije, moći da se održe u subotu. Prefektura je proglasila dve demonstracione rute.

(Tanjug)

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