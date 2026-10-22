Politika

Vučić je blokaderska majka! (FOTO)

В.Н.

22. 10. 2026. u 14:00

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Nikola Srdanović, sin prvog na "studentskoj" listi Ilije Srdanovića, aplicirao je za kredit za mlade koji je nastao na inicijativu nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića.

Вучић је блокадерска мајка! (ФОТО)

Foto: Instagram

Prema dokumentu, Nikola Srdanović podneo je zahtev za kredit radi kupovine stana u Novom Sadu.

Radi se o nekretnini od 40 kvadrata.

Foto: Printskrin

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