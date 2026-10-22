Vučić je blokaderska majka! (FOTO)

SKLONI smo da biramo da ne biramo, takav nam je kulturni obrazac. Onda kada se odlučimo da, ipak, izaberemo nešto novo, to je više presuda na smrt starom nego opredeljenje za to novo. I kada se latimo demokratije, brzo nam dosadi. Biranje nas izluđuje, čak i kao mogućnost. Naš kulturni obrazac nije demokratski, ali se naslađujemo iluzijom da jeste.