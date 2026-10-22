"Neka se ponovi 22. oktobar 1986."! Oglasili se hitno iz Zvezde na dan utakmice sa Kopenhagenom
Četrdeset godina kasnije!
Fudbaleri Crvene zvezde su na današnji dan, 22. oktobra 1986. godine, ubedljivo savladali norveški Rozenborg 3:0 u Kupu evropskih šampiona, a priliku da ponove fantastičan rezultat tačno četiri decenije kasnije imaće u drugom kolu Lige konferencije na meču protiv Kopenhagena, koji se igra večeras od 18 časova i 45 minuta na stadionu „Rajko Mitić“.
Crveno-beli su na startu takmičenja u Kupu evropskih šampiona u sezoni 1986/87 eliminisali grčki Panatinaikos, a potom su u narednoj rundi odmerili snage sa norveškim Rozenborgom.
- Ekipa Crvene zvezde je u Trondhajm doputovala sa jasnim ciljem da ostvari povoljan rezultat pred revanš u Beogradu, a Zvezdini fudbaleri su od prvog minuta pokazali odlučnost i kvalitet. Do prednosti su stigli već u 13. minutu, kada je Mitar Mrkela zatresao mrežu domaćina i doneo vođstvo. Postignut gol u ranoj fazi meča omogućio je crveno-belima da nastave utakmicu sa više samopouzdanja, dok je Rozenborg pokušavao da dođe do izjednačenja. U nastavku susreta Zvezda je nastavila da kontroliše igru i strpljivo čeka priliku da uveća vođstvo. Odlučujući trenuci usledili su u završnici utakmice, kada je na scenu stupio Borislav Cvetković, koji je u 81. minutu savladao golmana norveškog tima i povisio rezultat na 2:0. Samo sedam minuta kasnije Cvetković je još jednom zatresao mrežu Rozenborga, postavio konačnih 3:0 i potvrdio ubedljivu pobedu -navodi se na sajtu Zvezde.
Ovim trijumfom Crvena zvezda je stekla značajnu prednost pred revanš u Beogradu, koji je odigran 5. novembra iste godine. Crveno-beli su i u drugom susretu bili ubedljivi i slavili rezultatom 4:1 i sa ukupnih 7:1 izborili plasman u četvrtfinale Kupa evropskih šampiona, gde ih je čekao madridski Real.
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