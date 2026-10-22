"Neka se ponovi 22. oktobar 1986."! Oglasili se hitno iz Zvezde na dan utakmice sa Kopenhagenom

Četrdeset godina kasnije!

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde su na današnji dan, 22. oktobra 1986. godine, ubedljivo savladali norveški Rozenborg 3:0 u Kupu evropskih šampiona, a priliku da ponove fantastičan rezultat tačno četiri decenije kasnije imaće u drugom kolu Lige konferencije na meču protiv Kopenhagena, koji se igra večeras od 18 časova i 45 minuta na stadionu „Rajko Mitić“.

Crveno-beli su na startu takmičenja u Kupu evropskih šampiona u sezoni 1986/87 eliminisali grčki Panatinaikos, a potom su u narednoj rundi odmerili snage sa norveškim Rozenborgom.

- Ekipa Crvene zvezde je u Trondhajm doputovala sa jasnim ciljem da ostvari povoljan rezultat pred revanš u Beogradu, a Zvezdini fudbaleri su od prvog minuta pokazali odlučnost i kvalitet. Do prednosti su stigli već u 13. minutu, kada je Mitar Mrkela zatresao mrežu domaćina i doneo vođstvo. Postignut gol u ranoj fazi meča omogućio je crveno-belima da nastave utakmicu sa više samopouzdanja, dok je Rozenborg pokušavao da dođe do izjednačenja. U nastavku susreta Zvezda je nastavila da kontroliše igru i strpljivo čeka priliku da uveća vođstvo. Odlučujući trenuci usledili su u završnici utakmice, kada je na scenu stupio Borislav Cvetković, koji je u 81. minutu savladao golmana norveškog tima i povisio rezultat na 2:0. Samo sedam minuta kasnije Cvetković je još jednom zatresao mrežu Rozenborga, postavio konačnih 3:0 i potvrdio ubedljivu pobedu -navodi se na sajtu Zvezde.

Ovim trijumfom Crvena zvezda je stekla značajnu prednost pred revanš u Beogradu, koji je odigran 5. novembra iste godine. Crveno-beli su i u drugom susretu bili ubedljivi i slavili rezultatom 4:1 i sa ukupnih 7:1 izborili plasman u četvrtfinale Kupa evropskih šampiona, gde ih je čekao madridski Real.