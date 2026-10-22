ŠEST OSOBA SASLUŠANO VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU: Pripremanje nasilja i napada na neistomišljenike

U VIŠEM javnom tužilaštvu u Beogradu saslušano je šest lica zbog postojanja osnova sumnje da su na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra 2026. godine, u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije planirali vršenje nasilja, nereda, kao i napada na neistomišljenike i policijske službenike.

foto D. Milovanović

Saslušani su džavljanin Republike Hrvatske Marko V. (37), državljanin Republike Bosne i Hercegovine Dejan L. (36), te državljani Republike Srbije Dragoljub J. (41), Dragan R. (35) i Marko I. (41), kao i Teodora Č. (26).



Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da petorici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu, a Marku V. i Dejanu L. i zbog opasnosti od bekstva.

Teodori Č. je ukinuto zadržavanje i ona je puštena da se brani sa slobode.

Osumnjičenima se teret stavlja da su kao sazivršioci izvršili krivična dela Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije iz člana 320 Krivičnog zakonika i Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 Krivičnog zakonika.

Postoje osnovi sumnje da su navedeni osumnjičeni pozivali i podsticali da se silom svrgnu najviši državni organi, pripremali izvršenje krivičnog dela, nabavljali sredstva za njegovo izvršenje, te da su dogovarali, planirali i organizovali i stvarali uslove za neposredno izvršenje krivičnog dela.

U svom neposrednom okruženju su, kako se sumnja, regrutovali ljude za fizičke obračune u Beogradu na dan održavanja parlamentarnih izbora, u nedelju 25. oktobra 2026. godine.

Namera osumnjičenih na čelu sa Marko V. je da sa mobilnim timovima, koji se prave na osnovu “Bezbednosnog protokola za mobilne timove” čiju izradu je organizovala takozvana "Grupa za bezbednost", svi dođu u Beograd radi nasilne promene ustavnog uređenja i svrgavanja najviših državnih organa.



Sredstva za izvršenje krivičnih dela - fantomke, motke, baklje, noževe i oružje, obezbedila bi ova grupa na čelu sa Markom V.Marko V. bi prema planu ove grupe, komandovao nad oko 40 ljudi, a priključile bi mu se i druge grupe lica, tako da bi prema njegovoj proceni raspolagao sa oko 80 do 90 lica.Takođe, Vein je, kako saznajemo, planirao da dođe u Beograd sa 80-ak ljudi i da se, kako saznajemo, “pale automobili, hvataju ćaciji, da im se otima novac, da se bacaju molotovljevi kokteli sa skutera i da se prave ozbiljni nemiri”.Pored toga, Marko V. je rekao i da bi ubo nožem kandidata na listi SNS za poslanika V.Đ, kao i da bi ga ubio udarcima čekića u slepoočnicu za primer drugima.