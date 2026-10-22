MILO LOMPAR: Mene je lično Bojan Pajtić skinuo sa Studentske liste (VIDEO)

MILO Lompar izneo je tvrdnju da ga je Bojan Pajtić lično uklonio sa studentske liste, povezujući svoje navode sa izjavama koje je Pajtić davao 2025. i 2026. godine.

Foto: Printskrin

Lompar je ukazao na podudarnost između najave da na listi neće biti ličnosti koje izazivaju kontroverze i kasnijeg zadovoljstva što je taj kriterijum ispunjen.

Nakon svega, Lompar se ogradio od studentske liste i poručio da je ne podržava.

- Ono što bih voleo da kažem jeste da je 19. oktobra 2025. godine — pratite me pažljivo, jer su mi svi ti datumi poznati i zabeleženi u mojoj knjizi "Manekeni laži" — "Nova srpska misao" prenela intervju koji je Bojan Pajtić dan ranije dao listu "Radar". On je tada rekao da na studentskoj listi neće biti ličnosti za koje studenti ocenjuju da izazivaju kontroverze u javnosti- naveo je Milo.

- Dakle, on u tom trenutku najavljuje šta će se dogoditi. Postavlja se pitanje: odakle on to zna?

Reč je o oktobru 2025. godine. A onda, 24. septembra 2026. godine, u intervjuu za televiziju N1, Pajtić kaže da je zadovoljan zato što na listi nema ličnosti koje su izazivale kontroverze u javnosti. Dakle, ovo prvo bila je najava, a ovo drugo njeno ispunjenje- rekao je Lompar.

Podsetiću i na to da me je "Slobodna Evropa", nakon vidovdanskog govora, označila kao osobu koja izaziva kontroverze. Prema tome, ja sada ne iznosim nikakvu zavereničku priču, već ukazujem na vremenski sled događaja i izjave koje su, po mom mišljenju, važne za razumevanje onoga što se dogodilo- zaključio je Milo Lompar.